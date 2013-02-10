لمپارد در آستانه رسیدن به رکورد برترین گلزن تاریخ باشگاه چلسی

به گزارش خبرگزاری مهر، لمپارد 34 ساله در صورت ادامه این روند فوق العاده می تواند طی چند هفته آینده رکورد بابی تامبلینگ برترین گلزن تاریخ باشگاه چلسی را بشکند. لمپارد که در دیدار مقابل ویگان آمار گل های خود را برای چلسی به عدد 198 رساند تنها 4 گل تا رسیدن به رکورد بابی تامبلینگ که با 202 گل برترین گلزن تاریخ باشگاه است فاصله دارد.

بنیتز در مورد لمپارد که در دیدار دوستانه هفته گذشته انگلیس مقابل برزیل یک گل حساس را به ثمر رساند گفت: در دو ماه گذشته لمپارد 8 یا 9 گل به ثمر رسانده است. من مربی هستم و تلاش می کنم بازیکنانم پیشرفت کنند، وقتی لمپارد گل می زند من خوشحال می شوم امیدوارم او بتواند این رکورد را جابجا کند.