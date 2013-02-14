هشدار درباره آلودگی فرودگاه مهرآباد/ قرار مجرمیت یک مدیرکل دولتی

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه محیط زیست در هفته رو به پایان، شاهد اخبار و رویدادهای مختلفی بود که چکیده ای از مهمترین این خبرها را مرور می کنیم.

راه اندازی ششمین رادار هواشناسی در کشور/ کاهش خطرات پرواز



یکشنبه هفته جاری، رئیس سازمان هواشناسی با بیان اینکه تاکنون 5 دستگاه رادار هواشناسی در کشور راه اندازی شده است گفت: تا پایان امسال ششمین رادار نیز در بوشهر راه اندازی می شود.

بهرام صناعی با بیان اینکه در حال حاضر دو نوع رادار شامل رادارهای هواپیمایی و هواشناسی وجود، افزود: رادارهای هواشناسی برای اندازه‌گیری ذرات ریز باید حساسیت بیشتری نسبت به رادارهای هواپیمایی داشته باشند.

وی با بیان اینکه رادارهای قبلی در شهرهای تهران، تبریز، کرمانشاه، خوزستان و امیرآباد مازندران تاسیس شده‌اند، افزود: علاوه رادار بوشهر که تا پایان بهمن ماه امسال افتتاح خواهد شد رادار هفتم در گیلان اوایل سال آینده و رادار هشتم تا پایان سال 92 در استان فارس به بهره برداری می رسد.

صناعی در خصوص ویژگی رادارهای هواشناسی اظهار کرد: با استفاده از این رادارها می‌توان مقدار بارش ابرها را تا شعاع 400 کیلومتر را بدست بیارویم. همچنین می‌توانیم میزان آب و رطوبت داخل ابرها را نیز پیش‌بینی کنیم.

وی با بیان اینکه راه اندازی رادارهای هواشناسی نقش بسیار مهمی در کاهش خطرات پرواز دارد ادامه داد: در بخش هوانوردی می‌توان با استفاده از این ایستگاهها وضعیت هوای خطرناک را پیش‌بینی کنیم.

پایتخت در حال خفه شدن است/ تهرانیها شهری آرام و پاک می خواهند

دراین روز مشاور معاون شهردار تهران در امور محیط زیست با اعلام اینکه محیط زیست و فعالیتهای زیست محیطی در کشور از جمله در پایتخت از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست، گفت: مسئولان مربوطه به جای اینکه به مشکلات زیست محیطی نگاه بومی و محلی داشته باشند، به این مشکلات نگاه ملی و کلی دارند که البته آن هم به دلیل اختلافات سیاسی هیچ گاه از حد توصیه به دولت فراتر نمی رود.

وحید نوروزی افزود: نگاه حزبی و جناحی به موضوع محیط زیست به زیان شهروندان تهرانی است و تا وقتی مسئولان مربوطه محیط زیست شهر و کشور را گل و بلبل می بینند یا محیط زیست شهری را در اتلاف جانوران موزی و امحای زباله خلاصه می کنند، وضعیتمان همین خواهد بود که هست.

وی بهبود شرایط زیستی شهر تهران را نیازمند ورود افرادی با پرچم محیط زیست در ارکان تصمیم گیری پایتخت دانست و اظهار کرد: تصمیم سازان پایتخت باید بدون هیچ گونه گرایش سیاسی و وابستگی جناحی و حزبی صرفاً با رویکرد علمی و تخصصی صرفاً برای حفظ سه عنصر اصلی حیات یعنی آب، خاک و هوا و دست یآبی به توسعه پایدار شهری و ارتقای سطح زندگی شهروندان تلاش کنند.

وی با بیان اینکه تهران در حال خفه شدن است، گفت: نگاه صرفاً اقتصادی موجب شده تا شرایط زیستی نسل فعلی و نسل آینده جداً دچار بحران شود در صورتی که توسعه اقتصادی نباید به هر قیمتی رخ دهد و اگر اجزای مختلف شهر را به عنوان یک موجود زنده در نظر بگیریم نباید بخشی از اجزای این موجود زنده به قیمت نابودی سایر اجزای آن توسعه نامتوازن را تجربه کنند.

کشتار دو راس گوزن کمیاب و آبستن در شمال کشور

در این روز همچنین مدیر انجمن دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران از کشتار دو رأس شوکای کمیاب و آبستن در منطقه حفاظت شده بولا در مازندران خبر داد.

کیوان هوشمند افزود: یگان حفاظت محیط زیست مازندران در جریان گشت و کنترل مناطق جنگلی حفاظت شده بولا واقع در دودانگه ساری، با مشاهده آثار شکار غیرمجاز، موفق به دستگیری 4 نفر شکارچی متخلف شدند.

به گفته وی، از این متخلفین لاشه دو راس گوزن (شوکا) ماده آبستن، دو قبضه اسلحه شکاری و مقداری مهمات کشف و ضبط شد.

هوشمند اظهار داشت: در گذشته شکارچیان خارج از فصل مجاز به شکار نمی رفتند و هرگز به سمت حیوانات جوان، ماده و بره ها شلیک نمی کردند. روند رو به گسترش کشتار حیوانات ماده، آبستن و حتی گونه های کمیاب و در معرض انقراض نشان از نابودی تمام اصولی دارد که زمانی حتی شکارچیان غیر مجاز آنها را رعایت می کردند.

هوشمند یادآور شد: در حال حاضر نسل هر دو گونه گوزن مناطق جنگلی شمال ایران یعنی مرال (گوزن قرمز) و شوکا (گوزن مینیاتوری) به دلیل تخریب گسترده، تغییر کاربری عرصه های جنگلی شمال کشور به مناطق مسکونی و زمین های کشاورزی و شکار بی رویه در آستانه انقراض قرار دارد.

آلودگی روزانه فرودگاه مهرآباد؛ معادل 2 میلیون خودرو



دوشنبه هفته جاری فرودگاه مهر آباد در کنار خودروها، کارخانه‌های آلاینده و آزبست موجود در لنتهای ترمز به عنوان یکی از متهمان اصلی این روزهای آلودگی هوای پایتخت معرفی شد و نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد هر هواپیما به اندازه 10 هزار خودرو هوای تهران را آلوده می‌کند.

به اعتقاد وی، از آنجایی که مهرآباد فرودگاهی است که روزانه بیش از 200 پرواز ــ نشست و برخاست ــ در آن ثبت می شود مطالعات جانمایی فرودگاه مهر آباد که نقش مهمی در بار آلایندگی هوای تهران دارد در بررسی موضوع آلودگی هوای پایتخت که این روزها بحرانی شده ضروری است.

آمار این کارشناس و نماینده مجلس بر اساس تردد پروازی روزانه 200 فروند هواپیما به این معنی است که فرودگاه مهرآباد روزانه به اندازه 2 میلیون خودرو آلودگی ایجاد می کند.

احمدعلی مقیمی با تاکید بر اینکه مقابله با آلودگی هوا نیازمند عزم ملی است، گفت: سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه‌های مرتبط نقش کم‌رنگی برای حل این معضل دارند. این در حالی است که تهیه و تدوین برنامه‌های جامع و استفاده از استانداردهای بین‌المللی می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در رفع این معضل داشته باشد.

جنگلهای حرا دوباره ژئو پارک قشم را جهانی می‌کند

ژئو پارک قشم در حالی کارت زرد خروج از شبکه جهانی ژئوپارکها را دریافت کرده که به اعتقاد مسئولان الحاق جنگلهای حرا به آن شاه کلید گرفتن کارت سبز و ثبت مجدد در شبکه جهانی ژئو پارکهاست.

سه شنبه این هفته محمد هاشم داخته مدیر ژئو پارک قشم اعلام کرد: کم رنگ بودن آثار ژئو پارک در جزیره ، کوچک بودن قلمرو ، ناکافی بودن انتشارات، ضعیف بودن زیرساخت های ژئو سایت مانند مسیر های دسترسی، پشتوانه مالی ناکافی و خارج بودن برخی از ژئو سایتها از قلمرو اصلی از اشکالاتی است که منجر به خروج ژئو پارک از شبکه جهانی شده است.

به اعتقاد او، اما الحاق جنگلهای حرا به ژئو پارک قشم که هم جزو ذخیره گاه زیستکره و هم کنوانسیون رامسر هستند از مهمترین ایراداتی است که شبکه جهانی از ژئو پارک گرفته و الحاق صوری این جنگلها به مرز ژئو پارک نقش عمده ای در بازگشت مجدد آن به شبکه جهانی دارد زیرا داشتن دو عنوان جهانی این جنگلها از یک سو و خاص بودن آنها برای شبکه جهانی اهمیت به سزایی دارد.

داخته افزود: با این حال با اینکه بر اساس مصوبه هیأت وزیران ، برنامه چهارم توسعه و ماده 112 برنامه پنجم توسعه تمام ارگانها و از جمله محیط زیست باید وظایف خودرا به منطقه آزاد تفییذ کنند سازمان محیط زیست برای الحاق جنگلهای حرا به مرز ژئو پارک تا کنون حاضر به همکاری نشده است.

اسفندیار حیدری پور رییس منطقه آزاد قشم هم در این باره گفت: اگرچه تمام تلاش ما برای بازگشت مجدد ژئو پارک قشم به شبکه جهانی است اما حتی اگر این اتفاق هم نیافتد به خاطر مردم قشم و کشور با تمام قوا ظرف 6 ماه آینده این ژئو پارک را به استاندارد های جهانی و فراتر از آن می رسانیم.

وی از اختصاص اعتبار 2 تا 3 میلیارد تومانی برای تحقق طرح های عمرانی و آموزشی ژئو پارک در سال 92 خبر داد؛ این اعتبار منهای اعتباری است که برای حوزه های فرهنگی و علمی در نظر گرفته شده و با احتساب آنها بودجه سال آینده ژئو پارک قشم به حدود 4 میلیارد تومان می رسد.

آخرین جزئیات پرونده باغ گیاه شناسی نوشهر

چهارشنبه این هفته، وکیل پرونده تعرض به باغ گیاه شناسی نوشهر اعلام کرد: با حکم دادستان انقلاب قرار مجرمیت مدیرکل بندر نوشهر به دلیل قطع درختان صادر شد.

باغ گیاه شناسی نوشهر (اکولوژی) با درختانی با عمر 90 سال حدود 54 سال پیش به عنوان اولین باغ پژوهشی و اکولوژیک در ایران و خاورمیانه ساخته شد که پرورش 1400 گونه گیاه در آن باغ موزه را به یک موزه تبدیل کرده بود.ولی در روز هشتم آبان ماه سال 89 اداره بنادر نوشهر اقدام به تصرف بخشی از این باغ برای احداث جاده کمربندی کرد که در صورت اجرای این عملیات حدود 50 هزار درخت و درختچه و چندین هکتار زمین زیرکشت گیاهان دارویی تخریب می شد.

عبدالعلی ریاحی وکیل انجمن صنفی هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشوراعلام کرد: به دنبال تجاوز به باغ گیاه شناسی نوشهر پرونده ای در دادسرای شهرستان نوشهر تشکیل شد و چون متشاکی در حد مدیرکل بود پرونده با قرار عدم صلاحیت به دادسرای مرکز استان (ساری) منتقل شد.

وی افزود: شعبه 5 بازپرسی ساری پرونده را مورد مطالعه قرارداد و قرارمجرمیت برای متهم پرونده (مدیرکل بندر نوشهر) به دلیل قطع اشجار و تصرف عدوانی صادر کرد. این قرارمجرمیت با باموافقت دادستان ساری در مرحله صدور کیفرخواست است و بعد از صدور کیفرخواست مطابق قانون در دادگاه کیفری استان رسیدگی قرار می شود.