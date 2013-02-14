تردد در گردنه های خراسان شمالی با زنجیر چرخ امکان پذیر است

علی اصغر بدیعی مقدم صبح پنج شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با وجود بارش برف که از چهارشنبه شب در اكثر مناطق خراسان شمالي آغاز شده است، در حال حاضر تمامي محورهای اصلی و فرعی استان باز بوده و تردد در آنها در جريان است.

وي افزود: به همين علت لازم است آن دسته از رانندگاني كه قصد تردد در محورهاي كوهستاني و برف گير استان را دارند، خودرو خود را به تجهيزات زمستاني مجهز كنند.

اين مسئول با بيان اينكه در حال حاضر تردد در گردنه اسدلي اسفراين به علت بارش حدود 15 سانتيمتر برف و مه شديد تنها با استفاده از زنجيرچرخ و با سرعت مطمئنه امكان پذير است، اظهار داشت: در ديگر مناطق كوهستاني استان نظير گردنه امین الله در محور بجنورد به آشخانه، گردنه جوزك در محور آشخانه به جنگل گلستان، بِیو در محور کچرانلو به سنخواست و محور ناوه به گیفان و غلامان به علت بارش برف لغزنده بوده و رانندگان مي بايست با دارا بودن تمامي تجهيزات زمستاني نسبت به تردد در اين محورها اقدام كنند.

بديعي مقدم اضافه كرد: گروه های زمستانی پلیس راه مستقر در گردنه های برفگیر استان، از تردد خودروهای فاقد تجهیزات زمستانی به خصوص زنجیرچرخ جلوگیری می کنند.

به گفته وي گروه هاي راهداري به منظور تسهيل در تردد خودروها در محورهاي مختلف مستقر شده و در صورت لزوم عمليات شن و نمك پاشي را انجام مي دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام اداره کل هواشناسی خراسان شمالي بارش برف و باران در نوار شمالی این استان تا ظهر پنج شنبه ادامه دارد و پس از آن اين سامانه بارشي به تدريج از استان خارج مي شود.

خراسان شمالی بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد ودر زمستان سال جاري نيز 50 گروه زمستانی برای خدمات رسانی به مسافران و رانندگان در 21 گردنه برفگیر این استان مستقر شده اند.