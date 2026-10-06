به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا در دیدار با فرماندهی انتظامی استان قزوین که به مناسبت هفته نیروی انتظامی برگزار شد، اظهار کرد: برخورد با دشمن خارجی که مرزهای کشور را تهدید می‌کند، به مراتب سهل‌تر از مقابله با دشمنی است که در میان مردم نفوذ کرده و پنهان است و برای شناسایی آن نیاز به رصد و کنترل بیشتری وجود دارد.

وی افزود: مقابله با ناامنی‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از مسئولیت‌های اصلی دستگاه‌های امنیتی و قضایی است و باید این مأموریت بدون تسامح دنبال شود.

برخورد قانونی با ناهنجاری‌های اجتماعی

رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به مطالبه مردم برای مقابله با هنجارشکنی در جامعه بیان کرد: در پی دستورات ریاست قوه قضائیه درباره برخورد با هنجارشکنان، دستورات لازم برای مقابله با جرایم برنامه‌ریزی‌شده در این حوزه صادر شده است.

مصطفوی‌نیا ادامه داد: اگر از بروز و گسترش این موارد جلوگیری نشود، دامنه ناامنی‌های اخلاقی افزایش می‌یابد و از این رو ورود جدی، قانونی و قاطع به این حوزه ضروری است.

وی با تأکید بر اینکه امنیت باید برای عموم مردم ملموس باشد، خاطرنشان کرد: امنیت زیرساخت همه ابعاد زندگی جامعه است و از مسائل شخصی و اجتماعی تا موضوعات عمومی و خارجی را دربرمی‌گیرد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: اگر یک کشاورز در روستایی دورافتاده و تنها زندگی می‌کند و مورد تعرض قرار می‌گیرد، این مسئله باید برای مسئولان دردناک باشد و حتی اگر شکایتی نیز مطرح نشده باشد، شنیدن چنین موضوعی باید موجب پیگیری و توجه شود.

تأکید بر نقش فراجا در حفظ امنیت عمومی

مصطفوی‌نیا با اشاره به گستره مأموریت‌های فراجا در تأمین امنیت و آرامش عمومی، حفظ نظم اجتماعی، پیشگیری و مقابله با جرائم و صیانت از حقوق مردم گفت: فراجا در جریان جنگ تحمیلی نیز با وجود شرایط ویژه کشور، با حضور شبانه‌روزی در میدان، مأموریت‌های خود را دنبال کرد و اجازه نداد روند خدمت‌رسانی انتظامی و امنیت عمومی جامعه دچار اختلال شود.

وی در ادامه بر ضرورت برخورد هوشمندانه با ناهنجاری‌های اجتماعی تأکید کرد و گفت: اجرای قانون باید با تدبیر، درایت و برنامه‌ریزی مناسب همراه باشد تا هم از عادی‌سازی ناهنجاری‌ها جلوگیری شود و هم اقدامات انجام‌شده در چارچوب قانون، منطق و مصالح اجتماعی قرار داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین همچنین خواستار توجه و نظارت بیشتر بر حفظ ارزش‌های اسلامی و حریم عفت عمومی در اماکن عمومی، تجاری و تفریحی شد.

