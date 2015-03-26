محورهای کوهستانی خراسان شمالی مه آلود است

محمد مشتری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با ادامه بارش باران در نقاط مختلف این استان، محورهای کوهستانی به ویژه گرده های امین الله در محور بجنورد به جنگل گلستان و گردنه اسدلی در محور بجنورد به اسفراین مه آلودو سطح جاده ها لغزنده است.

وی از رانندگانی که در محورهای مواصلاتی این استان تردد می کنند خواست تا ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به تابلوهای راهنمای جاده ای با سرعت مطمئنه حرکت کنند.

مدیر راهداری خراسان شمالی شماره تلفن ۰۵۸۳۲۲۶۱۰۰۰ مرکز مدیریت راه های این استان و شماره ۱۴۱ مرکز مدیریت راه های کشور را برای تماس رانندگان در هنگام بروز مشکل و به منظور دریافت راهنمایی های لازم اعلام کرد.

وضع هوای استان

براساس گزارش اداره کل هواشناسی خراسان شمالی هم اکنون بارش باران در نقاط مختلف استان ادامه دارد و هوای مرکز استان نیز هشت درجه سانتیگراد بالای صفر است.

اداره کل هواشناسی خراسان شمالی هوای بجنورد را قسمتی ابری به تدریج تمام ابری، همراه با بارش پراکنده باران و مه طی ۲۴ ساعت آینده اعلام کرد.