حسین زمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اولین همایش بین المللی ریزگردها، مدیریت عوامل و پیامدها در خرم آباد برگزار می شود.

وی با اشاره به زمان برگزاری این همایش بیان داشت: همایش بین المللی ریزگردها، مدیریت عوامل و پیامدها 24 الی 26 اردیبهشت ماه سال آینده در خرم آباد برگزار می شود.

رئیس دانشگاه لرستان مهلت ارسال مقالات به این همایش را تا 15 اسفند ماه سالجاری عنوان کرد.

زمانیان با اشاره به محورهای این همایش تصریح کرد: شناسایی چشمه های گرد و غبار ایران، کانی شناسی و ریخت شناسی گرد و غبار و ترکیبات شیمیایی همراه آن، گرمایش جهانی و طوفانهای گرد و غبار و ... از جمله محورهای این همایش است.

وی مدلسازی و پیش بینی طوفانهای گرد وغبار و ارائه هشدارهای به موقع، روشها و ابزارهای نو برای مقابله با تولید گرد و غبار، پیامدهای زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پدیده گرد و غبار، اثرات پدیده گرد و غبار بر سلامت انسان، مدیریت و کنترل و راهکارهای کاهش اثرات گرد و غبار و ابعاد حقوقی پدیده گرد و غبار و نقش سازمانهای جهانی در کاهش آن را از دیگر محورهای این همایش برشمرد.