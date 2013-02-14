جای مسابقات قرآنی در دستگاههای دولتی خالی است/ آغاز مسابقات قرآنی تسنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه نخستین دوره مسابقات قرآنی تسنیم ویژه دستگاههای فرهنگی کشور چهارشنبه شب 25 بهمن ماه با حضور مهدی قره شیخلو رئیس و معاونان سازمان دارالقرآن‌الکریم و مسئولان دستگاه‌های فرهنگی و قرآنی کشور در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

مهدی قره شیخلو رئیس سازمان دارالقرآن طی سخنانی در این مراسم به ارائه گزارشی از روند برگزاری مسابقات تسنیم پرداخت و گفت: مرحله استانی این مسابقات در سه رشته قرائت، حفظ و مفاهیم با شرکت حدود 4 هزار نفر در آذرماه در استان‌های سراسر کشور و با نظارت کامل سازمان دارالقرآن‌الکریم برگزار شد و در نهایت 150 برگزیده استانی به مرحله کشوری راه پیدا کردند که فرداپنجشنبه 26 بهمن ماه با یکدیگر به رقابت می پردازند.

وی افزود: مسابقات قرآنی تسنیم که امسال برای نخستین بار در سطح کارمندان دستگاه‌های فرهنگی کشور و در 8 رشته قرآنی برگزار می‌شود، در دو بخش خواهران و برادران از صبح روز پنج‌شنبه 26 بهمن، آغاز و تا غروب همان روز ادامه خواهد داشت.

قره شیخلو با بیان اینکه جای مسابقات قرآنی در میان دستگاههای دولتی و غیردولتی خالی است، پیشنهاد داد که زمینه های برگزاری این گونه مسابقات فراهم شود و هر ساله این رقابتها به میزبانی یکی از دستگاه های دولتی برپا گردد.

وی در ادامه از برگزاری «نخستین جشنواره بازی نامه نویسی با مضامین قرآنی» خبر داد و گفت: در بودجه نیم درصدی قرآنی در حوزه فضای مجازی سه برنامه بر عهده سازمان دارالقرآن محول شده است که یکی از آنها «بازی نامه نویسی در مفاهیم قرآنی» است که هدف ما از این برنامه این بود که افرادی که در زمینه بازی های رایانه ای فعال هستند را متوجه این حوزه کنیم تا بازی هایی را با مفاهیم قرآنی طراحی کنند و جوانان علاقمند از این طریق با آموزه های قرآنی آشنا شوند.

رئیس سازمان دارالقرآن افزود: پس از فراخوان جشنواره «بازی نامه نویسی با مضامین قرآنی» حدود 40 اثر به دبیرخانه ارسال شد و از آنجا که این کار جدید و تخصصی است همین حد نیز بسیار خوب است که در نهایت 7 نفر برگزیده انتخاب شدند.

در بخشی از این مراسم عباس سلیمی استاد و قاری بین المللی قرآن که از وی به عنوان بانی برپایی مسابقات قرآنی تسنیم یاد شد، طی سخنانی با اشاره به برگزاری گرامیداشت سی و چهارمین سال پیروزی انقلاب اسلامی، اسلام و قرآن را اساس ایدئولوژی انقلاب اسلامی خواند و گفت: یکی از برکات عظیم انقلاب اسلامی، خروج قرآن از گوشه عزلت و انزوا به داخل جامعه و حضور آن در صحنه است و قانون اساسی ما برخاسته از قرآن است.