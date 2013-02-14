شانس رسیدن به پیراهن تیم ملی را دارم/ گهر تا آخرین توان برای بقا می جنگد

شهرام مهربان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شکست روز گذشته تیم گهر در مقابل پرسپولیس تهران گفت: نیمه اول خوب بازی نکردیم و نتوانستیم آنطور که باید ظاهر شویم اما در نیمه دوم با صحبتهایی که کادر فنی در بین دو نیمه داشتند توانستیم خودمان را به حریف تحمیل کنیم و نتیجه آن دو گلی بود که به ثمر رساندیم.
وی ادامه داد: پس از گل دوم بچهها بیمورد عقب کشیدند و به حریف اجازه دادند تا بیشتر در زمین ما حضور پیدا کند و امکان گل خوردن تیمی که عقب میکشد فوقالعاده بالاست هر چند من فکر میکنم حتی با آن روند بازی میتوانستیم آن گلها را دریافت نکنیم.
مهربان همچنین در خصوص داوری بازی عنوان کرد: بخشیزاده از داورهای خوب فوتبال کشور است اما احساس میکنم پس از گل دوم ما اشتباهات زیادی داشت که خواسته یا ناخواسته به تیم ما ضربات مهلکی وارد کرد.
وی گفت: گل اول و دوم پرسپولیس در شرایطی روی ضربات ایستگاهی به دست آمد که داور میتوانست صحنههای خطایی را که منجر به آن ضربات ایستگاهی شد خطا نگیر و شاید اگر آن صحنهها در طرف مقابل میدان بودند هیچگاه خطا اعلام نمیشد.
دروازهبان گهر گفت: به هر جهت این اشتباهات در فوتبال اجتنابناپذیر است اما مشکل اینجاست که از ابتدای فصل تا کنون مرتب به ضرر تیم ما بوده است.
مهربان در خصوص شرایط گهر در ادامه مسابقات لیگ برتر عنوان کرد: هنوز 9 بازی دیگرباقیمانده است و ما به هیچ وجه ناامید نیستیم، ما هنوز شانس بقا در لیگ برتر را داریم و تمامی بازیکنان تیم مصمم هستند که تا آخرین شانس با تمام قدرت بجنگند و هیچگاه از تلاش برای بقا کوتاه نیایند و امیدوارم هفته آینده با پیروزی بر تراکتورسازی بتوانیم امیدهایمان برای بقا را حفظ کنیم.
مهربان همچنین به امیدش برای قرارگیری در لیست تیم ملی اشاره کرد و گفت: هر چند تیم ما در قعر جدول قرار دارد اما من از عملکرد خودم به خصوص از زمان آمدن آقای مایلیکهن و فریادشیران راضی هستم و احساس میکنم حداقل میتوانم در لیست اولیه تیم ملی حضور داشته باشم.
وی ادامه داد: در بازی مقابل پرسپولیس خیلی امیدوار بودم که آقای کیروش به ورزشگاه بیایند تا بتوانم خودم را اثبات کنم ولی متأسفانه ایشان به ورزشگاه نیامدند، به هر جهت ناامید نیستم و فکر می کنم هنوز شانس دارم که بتوانم به تیم ملی برسم.
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