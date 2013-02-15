شاعران برگزیده جشنواره شعر فجر معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه جشنواره شعر فجر که پنج شنبه شب و با حضور شاعرانی از استان های کرمان، سیستان و بلوچستان و یزد و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد از 18 شاعر برگزیده با اهدای لوح تقدیر، تندیس جشنواره و وجه نقدی تقدیر شد.

در این جشنواره مختار حقیقت، مرضیه رخشانی نیا، مریم میری و علیرضا آبده از استان سیستان و بلوچستان به عنوان برگزیده انتخاب شدند.

همچنین سید علی میری، حمیدرضا نظری، محمد صادق خدایی و محسن استوار از استان یزد برگزیده شدند.

در ادامه این مراسم از جنوب استان کرمان علیجان سلیمانی، سعید سالمی، عبدالرضا حسینی و علیرضا براهام از جنوب استان کرمان برتر شدند.

همچنین از استان کرمان هم غلامرضا کافی، مجتبی احمدی، زهرا کاربخش راوری، حسین سبزه صادقی، یعقوب زارع ندیکی و محمد حسن اسفندیار پور به عنوان شاعران برگزیده معرفی شدند.