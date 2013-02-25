به گزارش خبرنگار مهر، روز اول از هفته نخست مرحله گروهی یازدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در حالی فردا سه‌شنبه با برگزاری 8 دیدار آغاز می‌شود که تراکتورسازی به عنوان نخستین نماینده باشگاه‌های ایران در گام اول میزبان الجزیره قطر است، مسابقه‌ای که اولین نبرد تاریخ این باشگاه تبریزی در رقابتهای باشگاهی قاره کهن است.

این دیدار که به احتمال زیاد در ورزشگاهی لبریز از تماشاگران و هواداران متعصب تراکتورسازی برگزار می‌شود، می‌تواند شروع خوبی برای فوتبال باشگاهی ایران در این رقابتها بوده و شکست صبا برابر الشباب امارات و حذف این تیم قمی از لیگ قهرمانان آسیا را به فراموشی بسپارد. البته نخستین رقابت آسیایی تاریخ تراکتورسازی فرصت بسیار خوبی برای ثبت رکوردی تاریخی در حضور تماشاگران در یک دیدار لیگ قهرمانان آسیا است که امیدواریم شکل‌گیری این رکورد با پیروزی برابر الجزیره و آغاز شیرین این مسابقات برای فوتبال ایران و شاگردان تونی اولیویه‌را همراه شود.

تراکتورسازی که به واسطه کسب پیروزی‌های ارزشمند در لیگ و حفظ جایگاهش در رده دوم، اکنون به لحاظ روحی - روانی در شرایطی ایده‌آل قرار دارد، در بازی فردا رودروی تیمی قرار می‌گیرد که به تازگی هدایت آن برعهده "لوئیس مویا" سرمربی 46 ساله اسپانیایی است، فردی که پیشینه بازی در تیم‌های بارسلونا، رئال مادرید و والنسیا را دارد و هدایت تیم‌های زیر 19، 20، 21 و 23 سال اسپانیا را هم در کارنامه‌اش دارد.

ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

انتخاب مویا که اقدامی بسیار عجیب بود، پس از پیروزی 4 بر یک الجزیره برابر الظفره در هفته گذشته لیگ امارات رخ داد و این مربی اسپانیایی که در گذشته دستیار "مایکل لادروپ" بوده است، در فاصله 4 روز تا دیدار با تراکتوسازی ایران جانشین "پائولو بونامیگو" برزیل شد.

تیم الجزیره که لقب "عنکبوت‌ها" را یدک می‌کشد، در سال 1974 تاسیس و برای ششمین مرتبه در لیگ قهرمانان آسیا حضور می‌یابد. این تیم در سال‌های گذشته همیشه برابر استقلال نتایج خوبی را کسب کرده‌، "ریکاردو اولیویه‌را" و " لوئیس فرناندو" که هر دو برزیلی هستند، "ماتیاس امیلیو دلگادو" آرژانتینی و "هیونگ مین‌شین" کره‌ای را به عنوان بازیکنان خارجی در ترکیب خود می‌بیند.

"ریکاردو اولیویه‌را" که تشابه اسمی با سرمربی تراکتورسازی دارد، بهترین گلزن تیم الجزیره است. این فوروارد برزیلی 32 ساله فصل پیش، آقای گل لیگ امارات شد و در فصل جاری تا به امروز 10 گل به ثمر رسانده است. "فرناندینیو" 27 ساله، دیگر مهاجم برزیلی تیم الجزیره است، "ماتیاس امیلیو دلگادو" 30 ساله آرژانتینی به عنوان مهاجم کاذب و بازیساز، مغز متفکر خط هافبک این تیم اماراتی است و "هیونگ مین شین" 26 ساله کره‌ای در خط دفاع بازی می‌کند که با دریافت شش کارت زرد و یک کارت قرمز لقب خشن ترین بازیکن تیم الجزیره را یدک می‌کشد. علی خصیف(دروازه‌بان)، سوبیت خاطر، جمعه عبداله، ابراهیم دیاکه و علی مبخوت هم نفرات مطرح اماراتی این تیم محسوب می‌شوند.

تیم تحت مالکیت "شیخ منصور بن زاید آل نهیان" در ابتدای فصل جاری لیگ امارات نتایج چندان خوبی را کسب نکردند اما پیش از سفر به تبریز، روندی صعودی در لیگ امارات در پیش گرفته و خود را به رده دوم جدول رسانده‌اند. آنها در روزی که تراکتورسازی در هفته بیست و هفتم لیگ ایران 3 بر یک فجرسپاسی شیراز را شکست داد، در لیگ امارات با نتیجه 4 بر یک الظفره را مغلوب کرد، مسابقه‌ای که لوئیس فرناندو، ریکاردو اولی‌ویه‌را، اناس (بازیکن حریف) و علی میخوت برای این تیم گلزنی کردند. تیم الجزیره در 16 دیدارش در فصل جاری لیگ امارات، 10 پیروزی، 4 تساوی، 2 باخت، 36 زده، 17 خورده بدست آورده و همانطور که اشاره شد در رده دوم جدول رده‌بندی لیگ امارات قرار گرفته است.

برنامه کامل روز نخست از مرحله گروهی دهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

سه‌شنبه - 08/12/91

گروه A:

* تراکتورسازی ایران - الجزیره امارات، ساعت 16:30، ورزشگاه یادگار امام تبریز

* الشباب عربستان - الجیش قطر، ساعت 20:55، ورزشگاه شاه فهد ریاض

گروه B:

* لخویا قطر - برنده دیدار پلی آف صبا ایران با الشباب امارات، ساعت 18:30، ورزشگاه لخویای قطر

* پاختاکور ازبکستان - الاتفاق عربستان، ساعت 14:30، ورزشگاه پاختاکور

گروه E:

* وگالتا ساندای ژاپن - بوریرام یونایتد تایلند، ساعت 13، ورزشگاه میاگی

* اف‌سی سئول کره‌جنوبی - جیانگسو چین، ساعت 13:30، ورزشگاه جام جهانی سئول

گروه F:

* موآتگ‌سونگ یونایتد تایلند - جئونبوک هیوندای، ساعت 15، توندردوم اسپورت

* گوانگجو اورگرانده چین - اواراواردز ژاپن، ساعت 15، ورزشگاه تیان‌هه