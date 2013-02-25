به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا از سه شنبه و چهارشنبه این هفته با برگزاری مسابقات بین دو منطقه شرق و غرب آسیا آغاز می‌شود. ایران در رقابت‌های امسال سه نماینده دارد که دیدارهای این سه تیم در روزهای سه شنبه و چهارشنبه از شبکه سوم و ورزش سیما پخش خواهد شد.

برنامه پخش مستقیم این رقابت‌ها به شرح زیر است:

سه‌شنبه هشتم اسفند ماه

ليگ قهرمانان آسيا گروه A: تراکتورسازی - الجزيره امارات

زنده از شبكه سه - ساعت: 16:30



چهارشنبه نهم اسفند ماه

ليگ قهرمانان آسيا گروه D: الريان قطر - استقلال

زنده از شبكه سه - ساعت: 18:50

ليگ قهرمانان آسيا گروه C: سپاهان - النصر دبي

زنده از شبکه ورزش - ساعت: 19:30







