به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا از سه شنبه و چهارشنبه این هفته با برگزاری مسابقات بین دو منطقه شرق و غرب آسیا آغاز میشود. ایران در رقابتهای امسال سه نماینده دارد که دیدارهای این سه تیم در روزهای سه شنبه و چهارشنبه از شبکه سوم و ورزش سیما پخش خواهد شد.
برنامه پخش مستقیم این رقابتها به شرح زیر است:
سهشنبه هشتم اسفند ماه
ليگ قهرمانان آسيا گروه A: تراکتورسازی - الجزيره امارات
زنده از شبكه سه - ساعت: 16:30
چهارشنبه نهم اسفند ماه
ليگ قهرمانان آسيا گروه D: الريان قطر - استقلال
زنده از شبكه سه - ساعت: 18:50
ليگ قهرمانان آسيا گروه C: سپاهان - النصر دبي
زنده از شبکه ورزش - ساعت: 19:30
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