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۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۳۳

بازی‌های استقلال، سپاهان و تراکتورسازی پخش مستقیم می‌شود

بازی‌های استقلال، سپاهان و تراکتورسازی پخش مستقیم می‌شود

دیدارهای نماینگان ایران در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا به صورت مستقیم از شبکه سوم پخش خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا از سه شنبه و چهارشنبه این هفته با برگزاری مسابقات بین دو منطقه شرق و غرب آسیا آغاز می‌شود. ایران در رقابت‌های امسال سه نماینده دارد که دیدارهای این سه تیم در روزهای سه شنبه و چهارشنبه از شبکه سوم  و ورزش سیما پخش خواهد شد.

برنامه پخش مستقیم این رقابت‌ها به شرح زیر است:
سه‌شنبه هشتم اسفند ماه
ليگ قهرمانان آسيا گروه A: تراکتورسازی - الجزيره امارات
زنده از شبكه سه  - ساعت: 16:30

چهارشنبه نهم اسفند ماه
ليگ قهرمانان آسيا گروه D: الريان قطر - استقلال
زنده از شبكه سه - ساعت: 18:50
ليگ قهرمانان آسيا گروه C: سپاهان - النصر دبي
زنده از شبکه ورزش - ساعت: 19:30



 

کد مطلب 2005853

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