50 درصد از عمليات نصب ضريح جديد امام حسين به پايان رسيد

به گزارش خبرگزاري مهر، مرحله دوم نصب ضریح جدید اباعبدالله‌الحسین(ع) در مراسمی با حضور نایب‌التولیه عتبه حسینی، رئیس هیئت امنای ساخت ضریح و جمع زیادی از خبرنگاران رسانه‌های عرب زبان در كربلا آغاز شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، نایب‌التولیه حرم امام حسین(ع) در این مراسم از مردم جمهوری اسلامی ایران، هیئت امنای ساخت ضریح مطهر و دست‌اندکاران نصب ضریح اباعبدالله(ع) و همچنین استاد فرشچیان که طراحی ضریح جدید امام حسین(ع) را بر عهده داشته است، تقدیر و تشکر کرد.

وی که در جمع نمایندگان رسانه‌های گروهی سخن می‌گفت در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه مهندسین عراقی و مردم خواستار کمک در نصب ضریح مطهر امام حسین(ع) هستند، اظهار داشت: ساخت ضریح جدید به دست مهندسان ایرانی انجام شده است و نصب ضریح هم یک کار مهندسی است که باید توسط همان متخصصان انجام شود.

سید افضل شامی با قدردانی از نیات پاک مردم در ابراز همکاری برای نصب ضریح خاطرنشان کرد: مردم دعا کنند این ضریح هر چه سریعتر به پایان برسد و زائران بتوانند از نزدیک به زیارت بیایند.

مدیر پروژه ساخت ضریح مطهر اباعبدالله(ع) نیز در این مراسم و در جمع خبرنگاران از همکاری تنگاتنگ مسئولان عتبه به ویژه تولیت محترم و سیدافضل شامی قائم مقام تولیت عتبه حسینی با گروه‌های مهندسی و فنی که در خدمت نصب ضریح امام حسین(ع) هستند قدردانی کرد.

وی با اشاره به ساخت هنرمندانه ضریح جدید اباعبدالله(ع) به دست هنرمندان و صنعتگران ایرانی یادآور شد: ضریح جدید امام حسین(ع) به بهترین شکل ممکن و با کارآمدترین امکانات روز دنیا ساخته شده است و امیدواریم سال‌های سال مورد زیارت عاشقان و دلدادگان آن حضرت قرار گیرد.

محمود پارچه‌باف با بیان اینکه با نصب پیکره چوبی و مشبک‌های نقره‌ای مرحله نخست کار و حدود 50 درصد از عملیات نصب ضریح به پایان رسیده است، گفت: این مرحله از کار به دلیل پیچیدگی‌ها و مباحث مهندسی و کارشناسی که داشت حدود 25 روز به طول انجامید.

وی با اشاره به برخی از اقدامات مرحله دوم نصب ضریح اباعبدالله(ع) از جمله نقره‌کاری، طلاکاری، ظریف‌کاری، نورپردازی، رنگ‌کاری قطعات هنری و چوبی و... خاطرنشان کرد: امیدواریم به لطف خدا با دعای خیر مردم و طبق برنامه زمان‌بندی مرحله دوم نصب ضریح سیدالشهدا(ع) به پایان برسد.