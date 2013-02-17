به گزارش خبرنگار مهر، محمود خسروی وفا در پایان نشست فوق العاده هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق گفت: در نامهای که IOC به کمیته ملی المپیک ایران ارسال کرده است، نسبت به اساسنامه ارسالی ایراداتی گرفته است. این اساسنامه باید مجددا اصلاح و به کمیته بینالمللی المپیک ارسال شود و تا زمانیکه اصلاحات روی آن صورت نگیرد، اجازه برگزاری هیچ مجمعی به ما داده نمیشود.
وی ادامه داد: IOC نامه دیگری به وزارت ورزش ارسال کرد که در آن نامه مذکور سه مورد را مد نظر داشت که شامل اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیک، بازگشت و ابقای روسای فدراسیونها و اصلاح اساسنامه فدراسیونهای ورزشی است که با توجه به این مسائل جلسه فردا دوشنبه مجمع عمومی کمیته ملی المپیک تا اطلاع ثانوی لغو میشود.
عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در خصوص ایراداتی که IOC به اساسنامه گرفته است، خاطرنشان کرد: کمیته بینالمللی المپیک در اساسنامه جدید خواستار این است که اختیارات بیشتری به مجمع داده شود و نکاتی که کمرنگ بود پر رنگتر شود.
خسروی وفا در پاسخ به این سئوال که در این شرایط انتخابات کمیته ملی المپیک چه زمانی برگزار میشود؟، گفت: اگر اساسنامه مجددا اصلاح و ارسال شود، نیاز به یک تایید دارد. پس از تایید IOC حدود یک ماه زمان لازم است که به تایید مجمع برسد. در صورتیکه این امور رفع شود، یک ماه بعد مجمع انتخاباتی برگزار خواهد شد. با این تفاسیر بعید میدانم تا خردادماه انتخابات کمیته ملی المپیک برگزار شود.
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