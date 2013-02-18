اساسنامه ارسال شده به IOC منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته ملی المپیک در مطلبی که روی خروجی سایت خود قرار داد تاکید کرد اساسنامه اصلاح شده از سوی کمیته ملی المپیک برای IOC ارسال شده و مطالب مطرح شده در خصوص ارسال اساسنامه واقعی به این نهاد بین المللی فرستاده شده، صحت ندارد. متن پاسخ کمیته ملی المپیک را در زیر می‌خوانید:

" در پی برخی پیشنهادات اصلاحی کمیته بین‌المللی المپیک در خصوص اساسنامه جدید و اصلاحی کمیته ملی المپیک، متاسفانه اظهار نظرهای غیر واقعی و غیر مستندی مبنی بر اینکه اساسنامه ارسالی واقعی نبوده است از سوی برخی افراد مطرح شد که در این خصوص اعلام می‌شود این امر صحت نداشته و اساسنامه ارسالی همان اساسنامه تایید شده نمایندگان حاضر در کار گروه کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان است که تمامی صفحات آن به امضای هر 11 نفر اعضای هیات اجرایی و همچنین نماینده تام الاختیار وزیر ورزش و جوانان، جناب آقای دکتر حمید سجادی رسیده است. لذا تایید نهایی اساسنامه و امضای کلیه صفحات امکان جابجایی حتی یک کلمه را نیز نمی‌دهد."

در ادامه این مطلب می‌خوانید: "سوال اینجاست که منظور از اساسنامه غیر واقعی چیست؟ تمامی افرادی که کوچکترین اطلاعاتی از ورزش دارند به خوبی می‌دانند که کمیته ملی المپیک یک اساسنامه (مصوب مجمع عمومی، هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی) از سال‌ها پیش داشته و اخیرا بنا به درخواست کمیته بین‌المللی المپیک، اصلاحاتی را منطبق با منشور المپیک و با حضور کارشناسان مشترک وزارت و کمیته روی آن اعمال کرده است. حال مطرح کردن واژه "اساسنامه غیر واقعی" با چه هدف و انگیزه ای صورت می‌گیرد، موضوعی است که برای کارشناسان اهالی فن جای تعجب و سئوال دارد.

در واقع بیان مطالبی در خصوص ارسال اساسنامه غیر واقعی از سوی کمیته ملی المپیک برای IOC، جز فرار از واقعیت‌ها و سلب مسئولیت برای برخی افراد نیست و قطعا می‌تواند از نظر حقوقی برای مطرح کنندگان این موضوع عواقبی در بر داشته و قابل پیگیری باشد. لذا ضمن کذب دانستن موضوع مطروحه در برخی جراید و نشریات، اساسنامه مورد تایید وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک که به IOC ارسال شده، روی سایت کمیته قرار می‌گیرد، تا خط بطلانی روی این ادعا بکشد.

ارسال اساسنامه فارسی به کمیته بین‌المللی المپیک نیز طبق مقررات این ارگان صورت گرفت و دلیل آن نیز بررسی نهایی و مطابقت ترجمه با متن فارسی است. در پایان از افراد حقیقی و حقوقی و بخصوص رسانه‌ها و ارباب جراید درخواست می‌شود، از بیان مطالب اینچنینی که غیرواقع و غیر مستند است، خودداری کنند."

