جمعيت آهوان سالوك اسفراين 130 درصد افزايش يافته است

حسين آبسالان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سرشماري پاييز سال جاري كه به منظور برآورد شمار جمعيت گونه ها و مقايسه آن با سال هاي گذشته و با هدف برنامه ريزي براي حفاظت بهتر از حيات وحش خراسان شمالي در پارك ها و مناطق حفاظت شده استان انجام شد، بر اساس نتايج حاصله ميزان جمعيت آهوان پارك ملي و منطقه حفاظت شده سالوك اسفراين نسبت به سال گذشته 130 درصد افزايش يافته است.

وي با بيان اينكه در اين سرشماري گونه هاي شاخص حيات وحش نظير پلنگ، آهو، كل و بز، قوچ و ميش، روباه، گرگ، گراز، خرس قهوه اي و ... مورد سرشماري قرار گرفتند، اظهار داشت: سرشماري بر اساس مشاهده مستقيم انجام شد و در اين روش پس از تعيين مسيرهاي هر منطقه، گروه هاي سرشماري با حركت در مسير مشاهدات خود را ثبت كرده و اين اطلاعات در نهايت جمع بندي و آناليز مي شد.

به گفته آبسالان در سرشماري سال جاري در منطقه حفاظت شده و پارك ملي سالوك، هزار و 475 راس آهو سرشماري شد در حالي كه اين تعداد در پاييز سال گذشته 625 راس برآورد شده بود.

وي اين افزايش شمار جمعيت آهوان در پارك ملي و منطقه حفاظت شده سالوك اسفراين را نتيجه تلاش شبانه روزي ماموران يگان حفاظت اين اداره كل و همكاري مردم و دوست داران محيط زيست دانست.

آبسالان اظهار داشت: منطقه حفاظت شده سالوك در شمال غربي اسفراين با مساحت 11 هزار و 670 هكتار؛ پستانداراني چون آهو، گرگ، قوچ وميش، كل و بز، پلنگ، ‌كفتار، روباه، گراز، شغال، تشي، خرگوش، سمور، سنجاب زميني و گوركن و پرندگان شاخصي چون كوكر، چكاوك، كبك، تيهو، باقرقره، سسك و ‌جغد دارد.

وي افزود: همچنين بخش شرقی منطقه حفاظت شده سالوک که خود از سال 1352 تحت حفاظت بود؛ در سال 1381 به پارک ملی ارتقا یافت و این پارک با مساحت هشت هزار و 231 هکتار داراي گونه هاي شاخص قوچ و میش اوریـال و پـازن و بـز است.

مديركل حفاظت محيط زيست خراسان شمالي اضافه كرد: پلنگ، گراز، گرگ، روباه معمولي، شغال، کفتار، گربه پالاس، سمور سنگی، تشی، کبک، کبک دری، تیهو، کوکو، قرقاول، چکاوک، انواع سسک ها، کوکرها، سهره ها، سارگپه ها، بحری، كفچه مار و مار آتشی از دیگر گونه های مهم جانوری اين منطقه محسوب مي شوند.

