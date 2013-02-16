حسن شاطری پل ارتباطي بين ملت ايران و لبنان بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت جمهوري اسلامي ايران در لبنان به مناسبت شهادت مهندس حسن شاطري معروف به خوشنويس، رئيس ستاد بازسازي ايران در لبنان، طي روزهای پنجشنبه و جمعه 26 و 27 بهمن ماه، با برگزاری مراسم يادبود اين شهيد عزيز در محل سفارت، پذيرای هزاران نفر از مردم و مقامات لبنان براي ابراز تسليت و همدردي بود.

در اين دو روز، نمايندگان رئيس جمهور، نخست وزير، رئيس مجلس و همچنين تعداد زيادي از وزرا، نمايندگان مجلس، رؤساي كميسيون‌ها و فراكسيون‌هاي مختلف مجلس، رؤساي احزاب و گروه‌هاي سياسي، علما، شخصيت‌هاي مذهبي و نمايندگان طوايف مختلف، فرماندهان لشكري، نمايندگان نهادهاي امنيتي و انتظامي، سفراي خارجي، گروه‌هاي فلسطيني، شهرداران و اعضاء شهرداري‌ها، شخصيت‌هاي علمي، فرهنگي، دانشگاهي، مطبوعاتي، اجتماعي، اتحاديه‌هاي صنفي، خبرنگاران، تجار، شركت‌ها و مؤسسات عمراني، مسئولان عالي رتبه حزب‌الله، خانواده‌هاي شهدا و اهالي شهرها و روستاهاي مختلف از جنوب، شمال، بقاع و ديگر نقاط لبنان با حضور در محل سفارت كشورمان، ضمن تجليل از شخصيت و عملكرد مجاهدانه و دلسوزانه شهيد خوشنويس در بازسازي مناطق آسيب‌ديده لبنان در جنگ 33 روزه، ترور ناجوانمردانه اين عزيز را محكوم کردند.

غضنفر رکن آبادي سفير ايران در بيروت در گفتگو با خبرنگاران در حاشيه اين مراسم، با اشاره به نقش مؤثر اين شهيد در بازسازي لبنان پس از جنگ 33 روزه، تأكيد كرد: شهادت وي، نه تنها ‌هيچ خلل و تزلزلي در هدف و راه اين شهيد که خدمت به مظلومين و کمک به خط مقاومت بود، ايجاد نخواهد كرد، بلكه عزم پويندگان راه اين شهيد را در تحقق اين اهداف، استوارتر خواهد نمود. وي افزود: اين اقدام تروريستي بهترين دليل بر ناخشنودي رژيم صهيونيستي از موفقيت خط مقاومت و ناتواني در مقابله با آن است.

در همين راستا بسياري از شخصيتهاي لبناني همچون نبيه بري رئيس مجلس، اميل لحود رئيس جمهور سابق، ميشل عون رئيس جريان ملي آزاد، سليمان فرنجيه رئيس جريان المرده و غيره علاوه بر اعزام هيأت‌هايي به اين مراسم، طي تماس تلفني با سفير كشورمان، با وي به نمايندگي از دولت و ملت ايران ابراز همدردي كردند.

همچنين بسياري از مقامات رسمي، سياسي و مذهبي شركت كننده در مراسم يادبود شهيد خوشنويس، طي مصاحبه با خبرگزاري‌ها و شبكه‌هاي مختلف تلويزيوني، ضمن محكوم نمودن اين واقعه تروريستي، از اقدامات جمهوري اسلامي ايران در جهت سازندگي ويراني‌هاي ناشي از جنگ 33 روزه تقدير كردند.

از جمله عدنان منصور وزير خارجه لبنان ضمن ابراز تأسف و اندوه بابت از دست دادن مهندس خوشنويس، افزود ”اين مرد، پل ارتباطي بين ملت ايران و لبنان بود كه طي شش سال تلاش بي‌وقفه‌اي براي بازسازي لبنان بعمل آورد. اما فقدان او نمي‌تواند روابط استوار و پايدار بين دو ملت و آنچه ايران از زمان تجاوز رژيم صهيونيستي در سال 2006 تا كنون به لبنان ارائه داده را تحت تأثير قرار دهد.“