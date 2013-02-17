سردار غلامرضا جلالی رییس سازمان پدافند غیر عامل کشور در پیامی که به مناسبت شهادت سردار حسن شاطر ی رییس ستاد بازسازی جنوب لبنان منتشر شد با اشاره به فرمایشات فرماندهی معظم کل قوا که:" امروز، به فضل همین شهادت‌ها و به برکت خون شهدا، ملت ما، ملت سربلند و آبرومندی است" آورده است ؛ درخت تناور باور را هر روز زخمه‌ای می‌زنند و شاخه‌ای از آن می‌کَنند ، دستان پلیدی که قصد خشکاندن این شجره پاک را دارند! نمی‌دانند به خواست الهی جز هرس این تناور درخت و پربارتر کردن شاخه‌های آن، از عداوت چیزی نصیب‌شان نمی‌شود.



در قسمتی دیگر از پیام آمده است: شهادت تبلوری از عنایت خداوندی و اجری بر مجاهدت های مخلصانه است. عنایت و اجری که فقط مشمول حال شهید نمی شود، بلکه دایره گسترده ای از جامعه را به فیض رحمت الهی می رساند. چرا که شهادت چراغ هدایت برای ملت هاست و خون شهید نهال آرمان های الهی را مستحکم می دارد،شهیدانی که نام و مرامشان پر افتخار بر فراز قله رفیع ولایت مداری و استواری به اهتزاز در آمده است و آرمان های والا و مقدس انقلاب، قرین اراده های ایمانی ایشان تجلی یافته است. بندگان مخلص و پاک نیتی که اقتدار و سر افراز ی اسلام را با قطره قطره خون مطهر خود رقم زدند تا جهانیان از طنین فریاد تکبیرشان به باور حقیقت اسلام برسند و عدالت طلبی را در قامت ملت ایران به نظاره بنشینند.



این جریان بالنده که از خون شهدا به ثمر رسید، شجره ی طیبه ایست که ریشه در دینداری و ولایت پذیری دارد و به ثبات قدم آحاد جامعه اسلامی تا غایت استقرار دولت کریمه حضرت حجت (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) خواهد یافت. از این منظر شهادت؛ آینه ی روشن پیروزی نهضت های مردمی جهان می شود و نماد اندیشه ی استکبار ستیزی در عالم می گردد.



در خاتمه پیام چنین آمده است: هیچ‌ ملتی‌ و كشوری‌ بدون‌ مجاهدت‌ بهترین‌ فرزندانش‌ نتوانسته‌ است‌ از شر سلطه‌ی‌ بیگانگان‌ كه‌ زشت‌ترین‌ خفت‌ و خواری‌ برای‌ یك‌ ملت‌ است‌، خود را نجات‌ دهد، شهید سردار حسن شاطری مهاجر مسافری بود که پس از سال ها دوری از معشوق و معبود خود، سبکبال پرگشود و به سوی معبود خود شتافت؛ رزمنده بین الملل اسلامی و مبارزه با صهیونیسم از قرارگاه حمزه سیدالشهداء که خستگی را خسته کرد، عاشقی که با همتی بلند آغاز به بازسازی خرابه‌ها‌ی لبنان کرد و تمام این خرابه‌ها را یکی پس از دیگر بهتر از گذشته آباد کرده ، واژه ایثار و انسان دوستی را مبهوت خود ساخت ، او از قافله شهيدان بود كه در انتظار لقاء محبوب خويش لحظه شماري مي‌كرد و سرانجام به وصال رسيد ،این عالی ترین مقام، مبارکش باد که بایسته و سزاوار چنین مرتبه ای بود. امید که به فضل الهی یاد شهیدان موجب تجدید عهد هم نسلان آنان و منشاء خیر ، بصیرت و حرکت برای نسل های جوان باشد.