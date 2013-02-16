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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۳۴

با صدور اطلاعیه ای؛

سپاه از حضور باشکوه مردم در تشییع شهید شاطری تقدیر کرد

سپاه از حضور باشکوه مردم در تشییع شهید شاطری تقدیر کرد

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای از حضور با شکوه و معنادار اقشار و آحاد مردم و مسؤلین در آئین تشییع و تدفین شهید سردار حسن شاطری قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز در بخشی از این اطلاعیه آمده است: بار دیگر پیوند عمیق و مستحکم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با مردم شریف و فهیم ایران در آئین تشییع و به خاک‌سپاری "سردار بازسازی لبنان" سرتیپ پاسدار مهندس حسن شاطری، نمایان شد و به دشمنان انقلاب و نظام اسلامی این حقیقت را یادآوری کرد که پیروان قرآن و عترت و تربیت یافتگان مکتب انقلاب و ولایت فقیه در راه آرمان‌های متعالی اسلام عزیز و دفاع از ملل مسلمان و حق طلب و در حال ستیز با ظلم و جنایت، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

این اطلاعیه می‌افزاید: شهادت سردار مهندس حسن شاطری، نمونه‌ای بارز در صحنه پاسخ به نیازهای جهان اسلام - بويژه ملل و جوامع خط مقدم مبارزه علیه رژيم صهیونیستی و دشمنان اسلام عزیز- به شمار می‌رود، شهید گرانقدر و پاسدار شجاع و سرافرازی که در طریق خدمت به مردم مظلوم و مقاومت لبنان پس از جنگ 33 روزه به آن سرزمین شتافت و تلاش‌های خستگی ناپذیر و تاثیرگذارش را دشمنان برنتابیدند.

در ادامه این اطلاعیه سپاه با تاکید بر اینکه راه سردار شهید مهندس شاطری پویا‌تر از گذشته استمرار خواهد یافت و شهادت این عزیز سند رسوایی نظام سلطه و استکبار و تروریسم بین الملل مورد حمایت مدعیان دروغین حقوق بشر خواهد بود، تصریح کرده است: اقدام تروریستی مزدوران رژيم صهیونیستی در به شهادت رساندن سردار بازسازی لبنان شهید شاطری نشان داد دشمن از دامنة نفوذ انقلاب و پیوند ملت ایران با ملل مسلمان و بويژه کشورهای خط مقدم مقاومت اسلامی و ضد صهیونیستی بیمناک و عصبانی است.

این اطلاعیه در پایان با آرزوی اینکه خون‌های پاک شهدای مقاومت و شهید شاطری روند آزادی فلسطین و برچیده شدن طومار صهیونیست‌های غاصب را سرعت بخشد آورده است: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر خود وظیفه می‌داند از اقشار مختلف ملت ایران و نیز مقامات و شخصیت‌هایی که با صدور پیام و یا با حضور با شکوه و معنادار خود در مراسم تشییع و وداع با پیکر مطهر سردار شهید مهندس حاج حسن شاطری در تهران و سمنان موجبات تسلی خاطر همسنگران، بازماندگان و خانواده محترم آن شهید ارجمند را فراهم آورند قدردانی و تشکر نموده و بر رسالت خطیر خود در عرصه‌های همراهی و کمک به ملل آزاده، حق طلب و استکبار ستیز از جمله رزمندگان مقاومت اسلامی تاکید می‌کند.

کد مطلب 1816174

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