سپاه از حضور باشکوه مردم در تشییع شهید شاطری تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز در بخشی از این اطلاعیه آمده است: بار دیگر پیوند عمیق و مستحکم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با مردم شریف و فهیم ایران در آئین تشییع و به خاک‌سپاری "سردار بازسازی لبنان" سرتیپ پاسدار مهندس حسن شاطری، نمایان شد و به دشمنان انقلاب و نظام اسلامی این حقیقت را یادآوری کرد که پیروان قرآن و عترت و تربیت یافتگان مکتب انقلاب و ولایت فقیه در راه آرمان‌های متعالی اسلام عزیز و دفاع از ملل مسلمان و حق طلب و در حال ستیز با ظلم و جنایت، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.



این اطلاعیه می‌افزاید: شهادت سردار مهندس حسن شاطری، نمونه‌ای بارز در صحنه پاسخ به نیازهای جهان اسلام - بويژه ملل و جوامع خط مقدم مبارزه علیه رژيم صهیونیستی و دشمنان اسلام عزیز- به شمار می‌رود، شهید گرانقدر و پاسدار شجاع و سرافرازی که در طریق خدمت به مردم مظلوم و مقاومت لبنان پس از جنگ 33 روزه به آن سرزمین شتافت و تلاش‌های خستگی ناپذیر و تاثیرگذارش را دشمنان برنتابیدند.



در ادامه این اطلاعیه سپاه با تاکید بر اینکه راه سردار شهید مهندس شاطری پویا‌تر از گذشته استمرار خواهد یافت و شهادت این عزیز سند رسوایی نظام سلطه و استکبار و تروریسم بین الملل مورد حمایت مدعیان دروغین حقوق بشر خواهد بود، تصریح کرده است: اقدام تروریستی مزدوران رژيم صهیونیستی در به شهادت رساندن سردار بازسازی لبنان شهید شاطری نشان داد دشمن از دامنة نفوذ انقلاب و پیوند ملت ایران با ملل مسلمان و بويژه کشورهای خط مقدم مقاومت اسلامی و ضد صهیونیستی بیمناک و عصبانی است.



این اطلاعیه در پایان با آرزوی اینکه خون‌های پاک شهدای مقاومت و شهید شاطری روند آزادی فلسطین و برچیده شدن طومار صهیونیست‌های غاصب را سرعت بخشد آورده است: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر خود وظیفه می‌داند از اقشار مختلف ملت ایران و نیز مقامات و شخصیت‌هایی که با صدور پیام و یا با حضور با شکوه و معنادار خود در مراسم تشییع و وداع با پیکر مطهر سردار شهید مهندس حاج حسن شاطری در تهران و سمنان موجبات تسلی خاطر همسنگران، بازماندگان و خانواده محترم آن شهید ارجمند را فراهم آورند قدردانی و تشکر نموده و بر رسالت خطیر خود در عرصه‌های همراهی و کمک به ملل آزاده، حق طلب و استکبار ستیز از جمله رزمندگان مقاومت اسلامی تاکید می‌کند.