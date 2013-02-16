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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۵۴

پیام لاریجانی به مناسبت شهادت سردار حسن شاطری

پیام لاریجانی به مناسبت شهادت سردار حسن شاطری

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی شهادت سردار حسن شاطری را تسلیت گفت.

گزارش خبرگزاری مهر ، در متن این پیام تسلیت آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

شهادت سردار گرانقدر شهید حسن شاطری رئیس ستاد بازسازی لبنان به دست تروریست های جنایتکار موجب تاسف و تاثر گردید.

ایشان خدمات و تلاشهای فراوانی در بازسازی مناطق آسیب دیده در جنوب لبنان که ناشی از تجاوزات رژیم صهیونیستی بود را معطوف داشتند و سرانجام در راه تحقق مجاهدت فی سبیل الله و اعتلای دین مبین اسلام به دست همان جنایتکاران کوردل به شهادت رسیدند.

دشمنان نادان این ملت باید بدانند با ترور حسن شاطری حمایت و پشتیبانی مردم ایران از ملت مظلوم لبنان قطع نمی گردد و با جدیت و توانمندی بیشتری ادامه خواهد یافت.

اینجانب از سوی خود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تجلیل از خدمات خالصانه آن شهید بزرگوار و عرض تسلیت به پیشگاه مقام معظم رهبری، همرزمان، مردم شریف استان سمنان و خانواده گرانقدر وصبور شهید حسن شاطری برای روح بلند ایشان عزت و سربلندی و علو درجات از درگاه خداوند متعال مسالت می کنم.

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی

کد مطلب 1816395

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