پیام لاریجانی به مناسبت شهادت سردار حسن شاطری

گزارش خبرگزاری مهر ، در متن این پیام تسلیت آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

شهادت سردار گرانقدر شهید حسن شاطری رئیس ستاد بازسازی لبنان به دست تروریست های جنایتکار موجب تاسف و تاثر گردید.

ایشان خدمات و تلاشهای فراوانی در بازسازی مناطق آسیب دیده در جنوب لبنان که ناشی از تجاوزات رژیم صهیونیستی بود را معطوف داشتند و سرانجام در راه تحقق مجاهدت فی سبیل الله و اعتلای دین مبین اسلام به دست همان جنایتکاران کوردل به شهادت رسیدند.

دشمنان نادان این ملت باید بدانند با ترور حسن شاطری حمایت و پشتیبانی مردم ایران از ملت مظلوم لبنان قطع نمی گردد و با جدیت و توانمندی بیشتری ادامه خواهد یافت.

اینجانب از سوی خود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تجلیل از خدمات خالصانه آن شهید بزرگوار و عرض تسلیت به پیشگاه مقام معظم رهبری، همرزمان، مردم شریف استان سمنان و خانواده گرانقدر وصبور شهید حسن شاطری برای روح بلند ایشان عزت و سربلندی و علو درجات از درگاه خداوند متعال مسالت می کنم.

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی