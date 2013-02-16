تظاهرات مجدد مردم حلب در حمایت از ارتش / شهرمان را از وجود تروریستها پاکسازی کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری سوریه از برگزاری تظاهرات مردم حلب در محله های الاذاعه و سیف الدوله خبر داد. شرکت کنندگان در این تظاهرات تاکید کردند جنایات گروههای تروریستی، هرگز اراده مردم حلب را در هم نخواهد شکست.



مردم حلب در این تظاهرات گسترده، ضمن اعلام وفاداری خود به میهنشان که در معرض تجاوز خارجی و جنایات وحشیانه گروههای تروریستی قرار گرفته است، تاکید کردند : اطمینان کامل دارند که نیروهای مسلح سوریه، توان پاکسازی کشورشان از وجود تروریستها و بازگرداندن امنیت و ثبات به تمام استانها را دارند.



شرکت کنندگان در این تظاهرات که در برخی خیابانهای حلب برگزار شد، با تقدیر از ارتش سوریه، شعارهایی در محکومیت جنایات تروریستهای مزدور و حامیان آنها به ویژه دولت ترکیه سر دادند و خواستار برخورد قاطعانه تر دولت و ارتش سوریه با تروریستها و تسریع در سرکوب تجمعات آنها در هر نقطه ای که حضور داشته باشند، شدند.



یکی از شرکت کنندگان در این تظاهرات گفت مردم حلب، با وجود اقدامات تروریستها که شبکه های برق و آب را برای مختل کردن زندگی آنها هدف قرار می دهند، همچنان ایستادگی خواهند کرد.



تظاهرات کنندگان تاکید کردند گروههای تروریستی هر اندازه جنایت مرتکب شوند، نمی توانند اراده مردم حلب و پایبندی آنها به اصول ملی را در هم بشکنند.



یک زن شرکت کننده در تظاهرات که فرزندش را در حملات تروریستها از دست داده است، تاکید کرد آماده است دیگر فرزندانش را در راه دفاع از کشور و حفظ حاکمیت و استقلال آن فدا کند.

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این شهروند سوری بر شکست تلاشهای دشمنان سوریه برای فتنه افکنی میان قشرهای مختلف مردم این کشور تاکید کرد.



مردم حلب، برگزاری این تظاهرات را پیام روشنی به تمام طرفهای شرکت کننده در ریختن خون مردم سوریه دانستند مبنی بر اینکه سوریها به وحدت ملی خود پایبندند و در کنار ارتش قدرتمند خود خواهند بود که به پیگرد گروههای تروریستی مسلح می پردازد.



شرکت کنندگان در این تظاهرات، مواضع مخالفان ملی را که همچنان در برابر جنایات تروریستها و تخریب کارخانه ها و سرقت اموال و دارایی های آنها سکوت می کنند، سئوال برانگیز خواندند.



تظاهرات کنندگان همچنین با درخواست از مخالفان ملی برای گفتگو در خصوص حل بحران، مواضع طرفهای منطقه ای و ادامه حمایت مالی و تسلیحاتی آنها از گروههای تروریستی مسلح را محکوم کردند و ترکیه و حاکمان عرب خلیج فارس را به سبب حمایت از تروریستها، مسئول جنایت ریخته شدن خون سوریها دانستند.