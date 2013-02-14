حوادث سوریه ناشی از دخالتهای خارجی و سیاستهای دولت ترکیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الثوره، یک هیئت اطلاع رسانی ترکیه در جریان بازدید روز گذشته خود از برخی مراکز اقامت موقت در دمشق اعلام کرد: کودکان و زنان بیشترین بهای سیاستهای غرب و ابزار آنها یعنی گروه های تروریستی را پرداخت می کنند.

"مصطفی اردمول" خبرنگار روزنامه جمهوریت اظهار داشت : سوریه شدیدا در معرض دروغ پردازی های تبلیغاتی و رسانه ای قرار دارد و مشاهدات اعضای هیئت و گفتگوی آنها با شهروندان سوری این موضوع را ثابت می کند.

وی با بیان اینکه سوریه در معرض جنگ تمام عیار قرار دارد خاطرنشان کرد: اغلب مردم ترکیه با سیاستهای رجب طیب اردوغان و دولت وی موافق نیستند.

یکی دیگر از اعضای هیئت مذکور و خبرنگار روزنامه "صول" نیز از رویدادهای سوریه ابراز تاثر کرد و گفت که سوریه تا پیش از این یکی از امن ترین کشورهای جهان بود و وی آرزو می کند این آرامش مجددا به سوریه بازگردد.

اعضای هیئت مذکور همچنین اعلام کردند: حوادث کنونی سوریه ناشی از دخالت خارجی و سیاستهای اشتباه دولت ترکیه است و واقعیتهای سوریه باید برای مردم ترکیه منعکس شود.