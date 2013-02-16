به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد بزرگ زاد اظهار داشت: تعداد کل حوادث ساختمانی از ابتدای سال ۹۱ تا کنون ۱۵۹ مورد بوده که از این تعداد ۱۰۱ مورد گود برداری و احتمال تخریب به علت عدم رعایت اصول فنی ایمنی ساختمان و ۵۸ مورد حادثه ریزش آوار بوده که به علت عدم مهار بندی صحیح و عدم رعایت نکات ایمنی هنگام گود برداری صورت گرفته است.

وی افزود: این آمار حاکی از آن است که نظارت و کنترل در زمان گود برداری که جزء مفاد صدور پروانه ساختمان است به خوبی لحاظ نمی شود و به همین دلیل لازم است که نظارت دستگاه های مربوطه افزایش یابد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی در این باره معتقد است اگر زلزله اي با تخريب ۱۵۹ خانه مسكوني و ۵۸ حادثه جدي در اصفهان رخ بدهد پذيرش آن منطقي است زيرا تابع مقدرات خداوند بوده ايم نه اهمال مخلوق.

بزرگزاد بیان داشت: پذیرش خسارات ناشی از زلزله راحت تر است تا پذیرش این مسئله که به علت اشتباهات در گودبرداری غیر اصولی، جان و مال یک خانواده بیگناه به خطر بیفتد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان تاکید کرد: امیدوارم که این مسئله با همت تمامی دستگاه های ذیربط برطرف شده تا دیگر شاهد ضجه های یک مادر که کودکش را در دام آوار می بیند نباشیم.

وی در خصوص عملکرد خوب نیروهای آتش نشان در این حادثه گفت: نوجوان ۱۳ ساله در صورتی که زیر بار فشار نخاله های ساختمانی زنده می ماند، احتمال آنکه به علت کمبود اکسیژن دچار خفگی شود بسیار زیاد بود اما خوشبختانه نیروهای آتش نشان با حضور به موقع خود توانستند وی را از زیر خروارها گچ، سیمان و آهن، سالم و زنده بیرون بیاورند.

