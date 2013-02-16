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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۰۶

نبوی در گفتگو با مهر:

گردهمایی مسئولان منطقه پنج سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی کشور برگزار شد

گردهمایی مسئولان منطقه پنج سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی کشور برگزار شد

سمنان–خبر گزاری مهر: رئیس کار گروه منطقه پنج سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی از برگزاری گردهمایی مسئولان امور اداری و کارگزینی این منطقه در سمنان خبر داد.

حسین نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به برگزاری گردهمایی مسئولان منطقه پنج سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی کشور در سمنان، گفت: این گردهمایی شامگاه جمعه در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان بر گزار شد.

وی اظهار داشت: چهار واحد سازمانی از یزد، دو واحد سازمانی از اصفهان، سه واحد سازمانی از کهگلویه و بویر احمد، دو واحد سازمانی از چهار محال بختیاری، دو واحد سازمانی از قم و سه واحد سازمانی از استان سمنان در این گردهمایی شرکت کردند.

مسئول امور اداری مرکز تحقیقات سمنان در ادامه اضافه کرد: این گردهمایی برای دومین بار در استان سمنان و پنجمین بار در منطقه پنج برگزار شد.

نبوی گفت: در این گردهمایی یک روزه در خصوص امور اداری، کار گزینی، تغییر وضعیت قوانین و مقررات وزارت علوم و اجرای آن در سازمان تحقیقات بحث و تبادل نظر شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: آموزش قوانین و مقررات اداری و استخدامی وزارت علوم در ساز مان تحقیقات، تدوین آئین نامه های مرتبط با اعضای غیر هیئت علمی، بررسی و اصلاح سختی کار پرسنل، آموزش نرم افزار کار گزینی و آموزش ارزیابی پرسنل غیر از هیئت علمی از جمله مصوبات این گردهمایی بود.
 

کد مطلب 1816143

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