مخالفت آلمان با کمک تسلیحاتی اروپا به گروههای مسلح در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "گیدو وستروله" وزیر خارجه آلمان از مخالفت برلین با کمک تسلیحاتی کشورهای اروپایی به شورشیان مسلح در سوریه خبر داد. وی در نشست امروز دوشنبه وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل ضمن بیان این مطلب تاکید کرد: لغو تحریم نظامی در سوریه عاقلانه نبوده و سبب نبرد تسلیحاتی می شود.

به گفته وستروله، در شرایط کنونی باید از هر گونه اقدامی که به تشدید خشونت ها در این کشور می انجامد، خودداری کرد. همچنین وزیران خارجه جمهوری چک، سوئد و اتریش با اظهارات مشابهی از تلاش اروپایی ها برای تقویت نظامی گروههای مسلح ضدسوری انتقاد کردند.

این در حالی است که برخی دولتهای اتحادیه اروپا از جمله انگلیس طی ماههای اخیر پیگیر لغو تحریم تسلیحاتی گروههای مسلح در سوریه بوده و از دیگر اعضای این اتحادیه می خواهند مخالفان "بشار اسد" را مورد حمایت نظامی قرار دهند.

گفتنی است از زمان آغاز بحران سوریه، دشمنان غربی و عربی نظام این کشور به طور گسترده به حمایت مالی و تسلیحاتی از گروههای مسلح پرداخته اند و این حمایت ها همچنان ادامه دارد.