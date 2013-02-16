به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، در عملیات سنگین ارتش سوریه در منطقه جدار بکفلون در حومه ادلب اماکن تجمع تروریستها منهدم شد و بسیاری از آنها کشته شدند. همچنین در منطقه معصره زیتون حومه حلب تعدادی از ترویستها بازداشت شدند.

درگیریها در منطقه معره النعمان در حومه ادلب نیز سبب کشته شدن "رشید تناری" از سرکردگان گروههای تروریستی در این منطقه شد. در مناطق جبل الزاویه، خان السبل و دیرالسبل نیز عملیات تعقیب و گریز گروههای تروریستی به کشته و زخمی شدن تعدادی از آنها منجر شد.

در منطقه الرستن در حومه حمص نیز، عملیات ارتش با کشته شدن "مصطفی الزر" و "علاء الفرس" از اعضای گروههای تروریستی جبهه النصره پایان یافت.

در منطقه الربیعه در حومه لاذقیه نیز، درگیری جبهه النصره با یک گروهک تروریستی دیگر، دهها کشته و زخمی بر جای گذاشت.