شکست طرح مشترک سعودی، قطر و ترکیه برای اشغال دمشق / تلفات سنگین تروریستها در عملیات ویژه ارتش سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه( سانا)، احمد زین الدین نویسنده و تحلیلگر لبنانی گفت: ارتش سوریه به طور کامل طرح عربستان، قطر و ترکیه را برای اشغال دمشق، خنثی کرد و شمار زیادی از عناصر گروههای تروریستی را به هلاکت رساند و چندین نفر دیگر را دستگیر کرد.



زین الدین در مقاله ای به تحرکات گسترده آنکارا و دوحه علیه سوریه که سعودیها نیز با شور و اشتیاق این تحرکات را دنبال می کردند، اشاره کرد و نوشت این تحرکات درست زمانی صورت گرفت که در لبنان لحن گروه 14 مارس با شعار دفاع از "عرسال"(که شاهد درگیری میان گروههای تروریستی و ارتش لبنان بود) تشدید شده است.



این نویسنده افزود تمام این مسائل با خبرهای فوری و بیانیه های از پیش آماده شده استودیوهای برخی از شبکه های ماهواره ای عرب زبان به ویژه شبکه های کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و برخی شبکه های لبنان هماهنگی دارد و همسو است.



به گفته این نویسنده، همچنین این مسائل با گزارش رسانه های اسرائیلی مبنی بر گرایش فرماندهان نظامی صهیونیست برای ایجاد منطقه حائل در خاک سوریه مطابقت دارد.



زین الدین افزود سازمان اطلاعات سوریه اطلاعات ارزشمندی را درباره تحرکات گروههای تروریستی و آماده شدن برای حمله گسترده به دمشق با عنوان حماسه بزرگ دمشق در اختیار دارد. همچنین این سازمان، اطلاعاتی از سرازیر شدن شمار زیادی از افراد مسلح که تابعیت غیر سوری دارند، از جمله کسانی که در فعالیتهای بمبگذاری، تیراندازی و ... مهارت دارند، به دست آورده است که در برخی مناطق حومه دمشق مستقر شده اند.



این نویسنده لبنانی خاطر نشان کرداین طرح آنگونه که ائتلاف دشمنان سوریه آرزو داشتند، عملیاتی نشد، چرا که ارتش سوریه این طرح را به طور کامل با شکست روبرو کرد.



