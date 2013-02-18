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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۵۱

آخرین تحولات سوریه/

ارتش سوریه گروهکهای تروریستی را در حومه حمص سرکوب کرد

ارتش سوریه گروهکهای تروریستی را در حومه حمص سرکوب کرد

ارتش سوریه امروز دوشنبه با حمله به مخفیگاه گروههای تروریستی در مناطق مختلف حومه حمص، تعداد زیادی از تروریستها را به هلاکت رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، در عملیات امروز ارتش سوریه در مناطق آبل، تلدو، کفرلاها و البویضه در حومه حمص به مواضع گروههای تروریستی ضربات سنگینی وارد آمد.

در این عملیات سنگین تجهیزات نظامی گروههای تروریستی منهدم شد و مقادیر زیادی از این تسلیحات کشف و ضبط شد. یک منبع نظامی نیز در گفتگو با سانا اظهار داشت: در حمله به مخفیگاههای تروریستها در مناطق مختلف حومه حمص تسلیحات متعددی شامل موشک، موشک انداز و تفنگ دوربین دار کشف و ضبط شد.

وی افزود: گروههای تروریستی از این تسلیحات برای حمله به مردم ساکن این منطقه و غارت اموال آنها استفاده می کردند.

این منبع نظامی تاکید کرد: تمامی اعضای گروههای مسلح که در مخفیگاهها حضور داشتند کشته و یا زخمی شدند. در بین کشته شدگان "حسام ابوعظام" سرکرده یکی از گروههای وابسته به جبهه تروریستی النصره نیز دیده می شود.

کد مطلب 2000713

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