محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سئوالی درباره فعالیت بخش خصوصی اقتصاد کشور برای ورود به موضوع واردات کاغذ و رفع گرانی آن اظهار کرد: اقدامات بخش خصوصی چه در حوزه تولید و چه در حوزه واردات کاغذ بسیار تاثیرپذیر از سیاست‌های ارزی و حمایتی دولت است.

وی افزود: در قلمرویی که دولت‌ها سالیان سال، سیاست حمایتی داشته‌اند، خروج یکباره این سیاست‌ها از دستور کار دولت، برنامه‌های اقتصادی را بر هم می‌زند و این اتفاقی است که هم اکنون شاهد آن هستیم.

نهاوندیان ادامه داد: در تخصیص ارز برای کاغذ نیز همیشه این کالا به عنوان یک کالای حیاتی و به عنوان ارزاق اساسی دیده می‌شد، اما تخصیص نیافتن ارز کافی و به موقع برای واردات کاغذ در چند وقت اخیر در برنامه‌ریزی‌های بخش خصوصی برای ورود به این مسئله تاثیر گذاشته است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: به اعتقاد من در بخش تولید داخلی کاغذ بخش خصوصی نیاز دارد تا علائم درازمدتی را دریافت کند تا به سرمایه‌گذاری تشویق شود، اما تاکنون دریافت چنین نشانه‌هایی محقق نشده است.

وی تاکید کرد: حل مشکلات به وجود آمده در موضوع واردات کاغذ در شرایط فعلی نیازمند یک تعامل جدی میان دولت و بخش خصوصی است که امیدوارم تشکل‌های خصوصی فعال در این زمینه و اتاق بازرگانی به عنوان تشکیلات پوشش دهنده این تشکل‌های کوچک بتوانند در ایجاد فضای تعامل در سال‌های آینده گام‌هایی بردارند.

نهاوندیان در پایان در مورد اقدامات دولت در جهت ایجاد تعامل با بخش خصوصی برای واردات کاغذ به منظور تعدیل قیمت آن گفت: تا به حال از سوی دولت با اتاق بازرگانی برای حل این موضوع بحثی مطرح نشده است.