هرگز به نفع سودان جنوبی تسلیم تهدیدات بین المللی نخواهیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المصری الیوم، عمر البشیر رئیس جمهور سودان با سخنرانی در نشست شورای مشورتی حزب حاکم این کشور اظهار داشت: سودان هرگز در برابر دیکته ها یا تهدیدات بین المللی و منطقه ای برای امتیازدهی سودان به نفع دولت سودان جنوبی تسلیم نخواهد شد.

وی با بیان این مطلب افزود: توافقنامه های امضا شده با سودان جنوبی در ماه سپتامبر اصلاح نخواهد شد و ما هرگز از منطقه "14 میل" چشم پوشی نخواهیم کرد.

رئیس جمهور سودان درباره منطقه "ابیی" نیز اظهار داشت که برای حل اختلافات موجود درباره این منطقه به مراجع اساسی و پروتوکل امضا شده در چارچوب توافقتامه صلح پایدار و قانون همه پرسی درباره این منطقه پایبند است.

عمر البشیر در این رابطه از تحرکات دشمنان سودان به ویژه آمریکا و دیگران برای اعمال فشارها و تحریم های بیشتر علیه سودان در راستای نابودی نظام این کشور خبر داد.

وی در عین حال گفت که کشورش تصمیم ندارد برای حل و فصل مناطق مورد مناقشه همچون کردفان جنوبی و نیل ازرق توافقنامه جدیدی را امضا کند. سودان به پروتوکل های امضا شده درباره این مناطق پایبند است.

بشیر در بخش دیگر سخنان خود با اعلام اینکه مسئله حمل سلاح توسط شهروندان سودانی را مورد بررسی قرار خواهد داد بر توانمندی نیروهای مسلح برای از بین بردن بقایای شورشیان دارفور تاکید کرد.