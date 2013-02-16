محاکمه مرد جوان به اتهام قتل همسر صیغه ای

به گزارش خبرنگار مهر، 21 شهریور سال 90 ماموران پلیس رودهن از سقوط مرگبار زن جوانی از طبقه پنجم یک ساختمان باخبر شدند.

ماموران پس از حضور در محل دریافتند این زن به نام لیلا بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داده است.

زن جوان قبل از مرگ ادعا کرده بود شوهر صیغه ایش بنام حمید او را به پایین پرت کرده است با تکمیل تحقیقات حمید دستگیر و در جریان تحقیقات منکر قتل همسرش شد.

پرونده او نیز برای محاکمه به شعبه 71 دادگاه کیفری فرستاده شد که قضات 30 شعبه او را به قصاص محکوم کردند، اما رای قصاص در شعبه 24 دیوان عالی کشور نقض و برای رسیدگی دوباره به شعبه 113 دادگاه کیفری فرستاده شد.

صبح امروز متهم برای دومین بار پای میز محاکمه قرار گرفت.

در جلسه محاکمه که به ریاست قاضی همت یار برگزار شد، اولیای دم برای قاتل دخترشان تقاضای قصاص کردند.

مادر مقتول در شکایت خود گفت: حمید در حالیکه زن و بچه داشت دخترم را به عقد موقت خود درآورد و قرار بود پس از جدا شدن از همسرش بطور رسمی ازدواج کنند. حمید مرد بسیار بداخلاقی بود و همیشه دخترم را تهدید می کرد. یکبار از او خواستیم اگر نمی تواند با لیلا زندگی کند، صیغه نامه را فسخ کند اما او در جواب گفت مطمئن باشید دخترتان را می کشم و برای اینکه آرام شوم خون او را می خورم. ما هیچوقت تهدیدهای او را جدی نمی گرفتیم. شب حادثه نیز آنها در خانه ما دعوا کرده و بعد به خانه خود رفتند تا اینکه متوجه شدیم تهدیدهایش را عملی کرده است.

در ادامه رئیس دادگاه با تفهیم اتهام به حمید از او خواست به دفاع از خود بپردازد متهم نیز با رد این اتهام گفت: من لیلا را خیلی دوست داشتم او هم علاقه زیادی به من داشت. لیلا دانشجوی رشته خبرنگاری بود و همیشه در سفرها مرا همراهی می کرد. همسرم با پدرش خیلی مشکل داشت زیرا او را در سن 12 سالگی شوهر داده بود. شب حادثه نیز وقتی به خانه آمدیم او خواست که بروم و غذا تهیه کنم زمانیکه همراه غذا به خانه برگشتم لیلا لب پنجره نشسته بود او تا مرا دید گفت حمید خیلی دوستت دارم و خودش را به پایین پرت کرد.

وی ادامه داد: وقتی من لیلا را اینقدر دوست داشتم چرا باید او را می کشتم؟ لیلا بخاطر پدرش خودکشی کرد و من در مرگ او هیچ نقشی نداشتم.

سپس وکلای مدافع متهم به دفاع از او پرداخته و بعد از آخرین دفاعیات حمید قضات دادگاه برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند.