قتل زن معتاد برای ترک اعتیاد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه 24 آذر امسال مأموران کلانتری 137 نصر از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 در جریان کشف جسد زنی در مقابل ساختمان پلاک 16 واقع در یکی از کوچه های محدوده بزرگراه اشرفی اصفهانی قرار گرفتند . مأموران پس از حضور در محل، با جسد زنی 30 ساله روبرو شدند که با دست و پای بسته شده ، در داخل پتو و ملحفه ای قرار داده شده بود .

با توجه به آثار و دلایل به دست آمده از محل کشف جسد که نشان از ارتکاب جنایت داشت ، بلافاصله موضوع به قاضی کشیک ویژه قتل و پلیس آگاهی اعلام شد .

با حضور قاضی کشیک ویژه قتل ، تیم بررسی صحنه جرم اداره دهم ، عوامل تشخیص هویت و پزشکی قانونی در محل کشف جسد ، پرونده مقدماتی با موضوع "قتل عمد" تشکیل و به دستور بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

کارآگاهان در اولین مرحله از تحقیقات خود با توجه به شواهد بدست آمده که نشان از اعتیاد مقتول به مصرف موادمخدر داشت اقدام به بررسی سوابق متهمان زن سابقه دار پرداخته و موفق به شناسایی هویت مقتول شدند که پیش از این در سال 1386 به اتهام مصرف و نگهداری موادمخدر دستگیر و روانه زندان شده بود .

با شناسایی هویت مقتول ، کارآگاهان با مراجعه به محل سکونت اعضای خانواده او در جنوب تهران و انجام تحقیقات از آنها اطلاع پیدا کردند که مقتول از سال ها قبل و به واسطه اعتیاد به مصرف موادمخدر و پس از مرگ مادرش ، از خانواده خود جدا شده و طی این مدت نیز هیچ کدام از اعضای خانواده اطلاعی از وی نداشته اند .

کارآگاهان اداره دهم موفق به شناسایی یکی از دوستان مقتول شدند . در تحقیقات از این شخص ، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که مقتول از حدود دو ماه پیش با مرد جوانی به نام "مهدی" که او نیز همانند مقتول به مصرف موادمخدر اعتیاد دارد ، آشنا و با هدف تأمین هزینه موادمصرفی خود ، این مدت را با وی سپری کرده است . با شناسایی هویت مهدی و در ادامه تحقیقات ، کارآگاهان موفق به شناسایی هویت دقیق مهدی به نام محمدعلی . ف 31 ساله شدند .در ادامه وی 17 بهمن در منطقه گمرک ـ خیابان هلال احمر دستگیر شد .

با دستگیری "محمدعلی . ف" ، وی در تحقیقات اولیه منکر هرگونه ارتکاب جنایت شده اما در ادامه و با توجه به دلایل و مدارک ارائه شده از سوی کارآگاهان ، به ناچار لب به اعتراف گشود و به ارتکاب جنایت اعتراف کرد .

متهم در اعتراف اولیه خود به کارآگاهان گفت : از حدود دو ماه پیش و به واسطه مصرف موادمخدر ، با مقتول آشنا شدم . طی این مدت ارتباط ما با یکدیگر بسیار زیاد شد بگونه ای که به واسطه مصرف شیشه ، بیشتر اوقات را با یکدیگر سپری می کردیم تا اینکه پس از گذشت این مدت ، تصمیم به ترک مصرف مواد گرفته و قصد داشتم تا ارتباط خود با مقتول را نیز قطع کنم اما او به هیچ عنوان راضی به این کار نبود تا اینکه در روز جنایت با یکدیگر درگیر شدیم .

متهم در ادامه اعترافات خود و در تشریح نحوه ارتکاب جنایت ، به کارآگاهان گفت : عصر روز 24 آذر در حالیکه به همراه مقتول در داخل ماشین نشسته بودیم ، زمانیکه درخواست خود برای قطع ارتباط خود با مقتول را مطرح کردم ، ناگهان درگیری شدیدی میان ما دو نفر ایجاد شد بگونه ای در یک لحظه مجبور شدم تا با چوب دستی زیر صندلی راننده ضربه ای به سر مقتول وارد کنم که همین ضربه باعث مرگ وی شد . در حالیکه بسیار ترسیده بودم ابتدا دست و پای مقتول را بسته و پس از قرار دادن جسد در داخل ملحفه و پتو ، جسد را به کوچه ای خلوت در محدوده بزرگراه اشرفی اصفهانی منتقل و در داخل پیاده رو رها و به سرعت از محل متواری شدم .

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده ، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر گفت : با توجه به اعتراف صریح متهم به ارتکاب جنایت ، قرار بازداشت موقت از سوی مقام قضایی صادر و متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است .