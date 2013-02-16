انفجار گاز موجب مصدوميت سه نفر شد

به گزارش خبرگزاري مهر، انفجار گاز مايع دريك منزل مسكوني در خيابان دارايي دوم باعث آتش سوزي شد كه آتش نشانان بلافاصله به محل حادثه اعزام و با استفاده از تجهيزات لازم حريق را اطفا كردند.



در اين حادثه كه ساعت 19 و 54 دقيقه روز جمعه به وقوع پيوست سه نفر از ناحيه سر و صورت دچار سوختگي شدند كه جهت مداوا به بيمارستان سينا تبريز اعزام شدند.



برخورد چهار خودروي سواري حادثه ساز شد





برخورد چهار خودروي سواري منجر به مصدوميت دو نفر شد.



برخورد چهار دستگاه خودرو در بلوار استاد شهريار روبروي تالار پتروشيمي در ساعت 23 و 38 دقيقه روز جمعه، 27 آبان ماه منجر به مصد.ميت دو نفر شد.



نشت بنزين خودروهاي تصادفي كه هر لحظه امكان حادثه ديگري را در پي داشت با تلاش آتش نشانان و شستشوي محيط و قطع برق خودروها محيط ايمن سازي شد.





گود برداري بار ديگر حادثه آفريد





گود برداري غير اصولي و ريزش آوار در تبريز حادثه ساز شد.



يك كارگاه چوبي در تقاطع لاله زار و خيابان پاستور در ساعت 11 و 47 دقيقه روز جمعه ، بعلت گود برداري زمين مجاور آن ريزش نمود كه آتش نشانان پس از حضور در محل و با تحقيق و تفحص و اطمينان از عدم محبوس شدن افراد در زير آوار اقدامات لازم را جهت قطع انشعابات گاز، برق و آب بعمل آوردند .



در اين حادثه دو نفر مصدوم شدند.