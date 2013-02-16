3 آبنما در منطقه 7 به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاح اینسه پروژه آب نما با حضور مجتبی عبداللهی معاون خدمات شهری شهرداری تهران، رمضان میرعباسی شهردار منطقه 7 ، علی محمد مختاری مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرتهران، فضل الله اندرزی مدیر کل امور خدمات شهری ، حسین صفایی مدیر عامل سازمانمیادین میوه و تره بار و مدیران شهرداری منطقه 7 برگزار شد.

بر اساس این گزارش، یکی از این پروژه ها آبنمای رود برکه و صخره ای در پارکاندیشه است که در ضلع غربی پارک اندیشه افتتاح شد. مساحت این پروژه 1400 متر مربعاست.

ساخت این آبنما از ابتدای سال جاری آغاز شد و 8 ماه به طول کشید و به شکلمجموعه ای پیش ساخته در محل نصب شد.

این آبنما شامل صخره‌ای است که آب به صورتآبشار از بالای آن جاری می شود و در برکه‌ای در پایین جمع می شود.ماکت هایی نیز ازحیواناتی نظیر قوچ، پلیکان، پازن، پلنگ و خرس در این محل نصب شده است. این ماکتهابا توجه به گونه های جانوری ایران انتخاب و نصب شده و همچنین گونه های گیاهی مختلفیهم در این مکان کاشته شده است.

همچنین دو آبنمای دیگر نیز در سطح منطقه 7 افتتاح شد که یکی از آنها در خیابانشهید بهشتی تقاطع قنبرزاده واقع و به شکل هرم طراحی شده است. در راس این آبنما یکسنگ کروی است که با فشار آب این سنگ حرکت می کند. از ابتدای سال کار ساخت این آبنماآغاز شد.

آبنمای سوم نیز در خیابان پلیس روبروی باغ موزه قصر به بهره برداری رسید که بهشکل سازه ای مکعب مستطیل و با نمایی از سنگ گیوتین طراحی شده است. در انتهای آننازل های آبی قل زن قرار دارد. این آبنما از 40 ستون تشکیل شده و از پلان بالا طرحیلوزی شکل دارد.