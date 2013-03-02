توزیع 50 هزار درخت میان شهروندان منطقه 7

به گزارش خبرگزاری مهر، رمضان میرعباسی با اشاره به برنامه های اداره فضای سبز شهرداری منطقه در طرح فصل همدلی افزود: تعداد 9 هزارو 500 اصله درخت میوه در منازل شهروندان و 150 هزار اصله درخت غیر مثمر در معابر منطقه کاشته شده است.

وی تاکید کرد: با هدف تلطیف و کاهش آلودگی هوای منطقه یک هزار و 300 اصله درخت چنار در خیابان شریعتی حد فاصل پیچ شمیران تا پل سید خندان کاشته و 10 آبنمای پیش ساخته نیز در 10 نقطه منطقه7 نصب و راه اندازی می شود.

به گفته شهردار منطقه 7 ، تعداد 300 عدد نیمکت نیز در محورهای اصلی منطقه برای استفاده شهروندان نصب می شود.

میرعباسی در ادامه از توزیع 50 هزار اصله نهال مثمر و غیر مثمر در پنج ایستگاه منطقه از تاریخ نهم تا 15 اسفند به مناسبت روز درختکاری خبر داد و گفت: این ایستگاه ها در پنج بوستان توکلی، شهید آوینی، سپیدار، شهید نیارکی و باغ موزه قصر برپا می شوند.

به گفته وی تعداد یکصد هزار اصله نهال مثمر و غیر مثمر نیز در پادگان ها و مکان های عمومی کاشته شده است.

شهردار منطقه 7 با بیان اینکه در طرح فصل همدلی امسال رویکرد شهرداری نگهداشت فضای سبز و درختان است گفت: بر این اساس کاشت نهال رایگان در منازل شهروندان نیز جزو اولویتهای شهرداری مطقه است به طوری که پنج اکیپ در 5 ناحیه شهرداری منطقه در این زمینه فعال شده اند و از آذرماه امسال نیزبا اطلاع رسانی در نشریه همشهری محله و توزیع بنر و بروشور درباره اجرای این طرح تبلیغ شده است.

میرعباسی تصریح کرد: ماموران اکیپ های کاشت نهال رایگان با مراجعه حضوری به درب منازل شهروندان پس از ثبت نام اقدام به کاشت درخت مثمرمی کنند.



