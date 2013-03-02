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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۸:۵۸

توزیع 50 هزار درخت میان شهروندان منطقه 7

توزیع 50 هزار درخت میان شهروندان منطقه 7

شهردار منطقه 7 با اعلام اینکه شهرداری این منطقه در قالب اجرای طرح فصل همدلی با توزیع نهال رایگان و نصب آب نما به استقبال سال نو می رود ، گفت: به مناسبت روز درختکاری 50 هزار درخت در ایستگاه های توزیع نهال سطح منطقه توزیع می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رمضان میرعباسی با اشاره به برنامه های اداره فضای سبز شهرداری منطقه در طرح فصل همدلی افزود:  تعداد 9 هزارو 500 اصله درخت میوه در منازل شهروندان و 150 هزار اصله درخت غیر مثمر در معابر منطقه کاشته شده است.

وی تاکید کرد: با هدف  تلطیف و کاهش آلودگی هوای منطقه یک هزار و 300 اصله درخت چنار در خیابان شریعتی حد فاصل پیچ شمیران تا پل سید خندان کاشته و 10 آبنمای  پیش ساخته نیز در 10 نقطه منطقه7 نصب و راه اندازی می شود.

به گفته شهردار منطقه 7 ، تعداد 300 عدد نیمکت  نیز در محورهای اصلی منطقه برای استفاده شهروندان نصب می شود.

میرعباسی در ادامه از توزیع 50 هزار اصله نهال مثمر و غیر مثمر در پنج ایستگاه منطقه از تاریخ نهم تا 15 اسفند به مناسبت روز درختکاری خبر داد و گفت: این ایستگاه ها در پنج بوستان توکلی، شهید آوینی، سپیدار، شهید نیارکی و باغ موزه قصر برپا می شوند.

به گفته وی تعداد یکصد هزار اصله نهال مثمر و غیر مثمر نیز در پادگان ها و مکان های عمومی کاشته شده است.

شهردار منطقه 7 با بیان اینکه در طرح فصل همدلی امسال رویکرد شهرداری نگهداشت فضای سبز و درختان است گفت: بر این اساس کاشت نهال رایگان در منازل شهروندان نیز جزو اولویتهای شهرداری مطقه است به طوری که پنج اکیپ در 5 ناحیه شهرداری منطقه در این زمینه فعال شده اند و از آذرماه امسال نیزبا اطلاع رسانی در نشریه همشهری محله و توزیع  بنر و بروشور درباره اجرای این طرح تبلیغ شده است.

میرعباسی تصریح کرد: ماموران اکیپ های  کاشت نهال رایگان با مراجعه حضوری به درب منازل شهروندان پس از ثبت نام اقدام به کاشت درخت مثمرمی کنند.

 

کد مطلب 2009132

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