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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۲۸

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا:

طرح دخالت در سوریه آماده است اما اوباما راه حل دیپلماتیک را ترجیح می دهد

طرح دخالت در سوریه آماده است اما اوباما راه حل دیپلماتیک را ترجیح می دهد

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا با حضور در اندیشکده بروکینگز اظهار داشت: طرح های دخالت نظامی در سوریه آماده است اما باراک اوباما راه حل دیپلماتیک را ترجیح می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری مصری الشرق الاوسط، ژنرال "رای ادویرنو" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا با حضور در اندیشکده بروکینگز در واشنگتن اظهار داشت: طرحهای دخالت در سوریه آماده است اما "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا راه حل دیپلماتیک را ترجیح می دهد.

وی افزود: اوباما معتقد است که می تواند در بحران سوریه از طریق دیپلماتیک با کمک همپیمانان آمریکا اقداماتی انجام شود، در همین راستا ترجیح دادیم آمادگی خود را - برای گزینه نظامی - حفظ کنیم.

وی با بیان این ادعا که تسلیحات کشتار جمعی سوریه در جای امنی قرار دارد، افزود: باید به اوضاع سوریه با توجه به شرایطی که در این کشور وجود دارد، حساس باشیم.

کد مطلب 1816407

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