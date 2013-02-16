کسی نمی تواند خارج از قانون برای ابطال انتخابات نظام پزشکی تصمیم بگیرد

کامران باقری لنکرانی در گفتگو با خبرنگار مهر خصوص واکنش رئیس جمهور به رد صلاحیت های انتخابات نظام پزشکی گفت: هر اقدامی در این خصوص باید در چارچوب قانون باشد. قانون انتخابات نظام پزشکی مصوب مجلس است و هر نوع تصمیم گیری در انتخابات نظام پزشکی باید در این مسیر باشد.

لنکرانی اضافه کرد: شورای عالی نظارت از دو نفر از وزارت بهداشت، یک نفر از وزارت کشور به عنوان نماینده دولت، نماینده قوه قضاییه و یک نفر از منتخبین مردم که نماینده مجلس است تشکیل شده است. این جمع هفت نفره با استناد به قانون برای انتخابات نظام پزشکی تصمیم گیری می کنند.

وی با تاکید نقش شورای عالی نظارت در انتخابات نظام پزشکی افزود: به گفته رئیس هیئت نظارت تعداد افراد رد صلاحیت شده اندک بوده و هر تصمیمی باید با حضور قانونی این هفت نفر باشد.

وزیر سابق بهداشت سیاسی شدن را یکی از آفات انتخابات نظام پزشکی دانست و اضافه کرد: این نهاد صنفی به یک نهاد سیاست زده تبدیل شده است و نتوانسته به وظایف خود عمل کند. نظام پزشکی همواره با رای پزشکان شکل گرفته و باید به دور از سیاست زدگی باشد. این نهاد باید جنبه صنفی بودن خود را حفظ کند.