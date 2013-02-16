عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براساس نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی تا اواسط وقت امروز در سواحل دریای خزر و استان اردبیل دمای هوا افزایش می‌یابد که در استانهای گیلان و اردبیل با وزش باد نسبتا شدید همراه است.

وی افزود: امروز در برخی نقاط شمال غرب، دامنه‌های زاگرس و تا اواخر وقت در دامنه‌های جنوبی البرز و سواحل شمالی کشور افزایش ابر، بارش باران، وزش باد، گاهی رعدوبرق و در مناطق سردسیر بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

به گفته امیدوار، یکشنبه سامانه بارشی تنها در سواحل شرقی خزر و بخشهایی از شمال شرق کشور فعال خواهد بود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: از اواخر یکشنبه و طی روزهای دوشنبه به سبب افزایش سرعت باد خلیج‌فارس مواج پیش‌بینی می‌شود.

وی یادآور شد: فردا در استانهای زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان و خراسان شمالی دمای هوا 3 تا 5 درجه کاهش می‌یابد و سرعت باد نیز در این استانها افزایش یافته نسبتاً شدید است.

وی افزود: فردا آسمان تهران نیمه ابری به همراه وزش باد و در ارتفاعات با بارش پراکنده است. بیشینه دمای پایتخت با 4 درجه کاهش نسبت به امروز معادل 11 درجه سانتیگراد و کمینه دما با یک درجه کاهش نسبت به امروز برابر 4 درجه سانتیگراد بالای صفر است.