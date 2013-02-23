کاهش 10 درجه ای دما در اقصی نقاط کشور طی 48 ساعت آینده

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس نقشه های پیش یابی هواشناسی طی 24 ساعت آینده در غرب، جنوب غرب، به تدریج در شمال غرب دامنه های زاگرس و دامنه های جنوبی البرز ابرناکی، بارش باران و برف و وزش باد پیش بینی می شود.

به گفته وی، از امشب با نفوذ جریانات شمالی بارشها در سواحل شمالی کشور تشدید می شود و طی روز یکشنبه دامنه فعالیت سامانه، تمام نیمه غربی و شمال کشور را فرا می گیرد.

امیدوار با بیان اینکه در این مدت در برخی مناطق جنوب غرب و جنوب کشور باد و گرد وخاک رخ می دهد اظهار داشت: از اواخر وقت روز یکشنبه به تدریج از سمت شمال غرب و غرب از ناپایداریها کاسته می شود و روز دوشنبه سامانه بارشی در نیمه شرقی، مرکز، سواحل شمالی و برخی مناطق جنوب کشور فعال خواهد بود این سامانه اوایل وقت روز سه شنبه از مرز های شرقی کشور خارج می شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: روز یکشنبه در نیمه غربی و روز دوشنبه در نیمه شرقی کشور دمای هوا کاهش می یابد . روز های یکشنبه و دوشنبه دریای خزر مواج خواهد بود.

وی افزود: از بعدازظهر امروز در استانهاي كردستان، كرمانشاه، ايلام، همدان، لرستان، كهگيلويه وبويراحمد، شمال خوزستان و غرب چهارمحال و بختياري بارش باران گاهي با رعدوبرق و وزش باد از شدت بيشتري برخوردار است. براين اساس آب گرفتگي معابر عمومي در اين مناطق پيش بيني مي شود.

امیدوار گفت: فردا در بيشتر نقاط استانهاي گيلان، مازندران، لرستان، كهگيلويه وبويراحمد، اصفهان، يزد، كرمان، غرب فارس، شمال بوشهر، شمال هرمزگان، شمال خراسان جنوبي، جنوب خراسان رضوي به سبب بارش شديد باران گاهي با رعدوبرق ووزش باد و در ارتفاعات بارش برف، آب گرفتگي معابر عمومي پيش بيني مي شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی اظهار داشت: طي اين مدت در ارتفاعات البرز منتهي به استانهاي اردبيل، گيلان، مازندران، زنجان، البرز، قزوين، تهران، سمنان، گلستان و خراسان شمالي به سبب بارش برف، اختلال در تردد جاده اي دور از انتظار نیست.

به گفته وی، از اواخر يكشنبه تا ظهر دوشنبه در استانهاي خراسان شمالي، خراسان رضوي، خراسان جنوبي، سيستان و بلوچستان، يزد و كرمان بارش باران گاهي با رعدوبرق و وزش باد و در مناطق سردسير بارش برف از شدت بيشتري برخوردار است. براين اساس آب گرفتگي معابر عمومي و سيلابي شدن مسيلها در اين مناطق بويژه در سيستان و بلوچستان پيش بيني مي شود.

امیدوار تأکید کرد: طي روزهاي يكشنبه و دوشنبه در استانهاي گيلان، مازندران، لرستان، كهگيلويه وبويراحمد، اصفهان، يزد، كرمان، غرب فارس، شمال بوشهر، شمال هرمزگان، شمال خراسان جنوبي، جنوب خراسان رضوي به دليل وزش باد و بارندگي، از سمپاشي، محلول پاشي و آبياري باغات و مزارع چراي دام درحاشيه رودخانه و مسيلها و جابجايي نهال ها خودداری شود.



وی افزود: در مناطق جنوبي و شرقي كشورنیز با توجه به كاهش دما، هرس درختان و جابجايي نهال ها طي اين دو روز انجام نشود و گلخانه داران مناطق سردسير اين استانها جهت حفاظت گلخانه ها و سالنهاي پرورش، اقدام هاي لازم را انجام دهند و پس از قطع بارش ها، نسبت به كود پاشي و آبياري تكميلي اقدام کنند.

