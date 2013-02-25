افزایش 4 درجه ای دمای پایتخت طی 24 ساعت آینده

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس نقشه های پیش یابی هواشناسی امروز ابرناکی، بارش، وزش باد و کاهش محسوس دما در نیمه شرقی و شرق سواحل دریای خزر پیش بینی می شود که در مناطق سردسیر و مرتفع بارش به صورت برف و در مناطق گرمسیر به صورت رگبار و رعد و برق خواهد بود، این سامانه سه شنبه از مرز های شرقی خارج خواهد شد.

به گفته وی، بعد از ظهر امروز رگبار و رعد و برق شدی در استان سیستان و بلوچستان باعث آبگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن رودخانه ها می شود.

امیدوار اظهار داشت: روز های دوشنبه و سه شنبه در برخی نقاط شرق و جنوب شرق وزش باد شدید رخ می دهد و دریا ی خزر و خلیج فارس در این مدت مواج خواهند بود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: از روز چهارشنبه به تدریج دمای هوا در اغلب نقاط کشور افزایش می یابد.

وی افزود: فردا اسمان تهران صاف تا کمی ابری خواهد بود، بیشینه دما با 3 درجه افزایش نسبت به امروز برابر 12 درجه سانتیگراد و کمینه دما با 4 درجه افزایش نسبت به امروز معادل 4 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد بود.



