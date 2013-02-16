پیکر مطهر مادر شهیدان نجاریان تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پيكر مادر مجاهد و نستوه چهار شهيد سرافراز مازندران، شهيدان والامقام احمد، محمود، مهدي و عباس نجاريان،در شهر اميركلا تشييع و به خاك سپرده شد.

در اين مراسم معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استاندار، مدير كل حراست و روابط عمومي استانداري، مدير كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان، فرماندار بابل و جمعي از مديران استان حضور داشتنند.

این مادر والامقام چهار شهید به نامهای احمد، محمود، عباس و مهدی نجاریان را تقدیم اسلام کرده است.

مازندران در دوران دفاع مقدس و انقلاب، 10 هزار و 400 شهید تقدیم اسلام کرده است.