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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۲۹

با حضور اقشار مردم بابل و امیرکلا/

پیکر مطهر مادر شهیدان نجاریان تشییع شد

پیکر مطهر مادر شهیدان نجاریان تشییع شد

بابل - خبرگزاری مهر: پیکر مطهر مادر شهیدان نجاریان با حضور اقشار مردم مومن و خداجوی امیرکلا و بابل ظهر شنبه تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پيكر مادر مجاهد و نستوه چهار شهيد سرافراز مازندران، شهيدان والامقام احمد، محمود، مهدي و عباس نجاريان،در شهر اميركلا تشييع و به خاك سپرده شد.

در اين مراسم معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استاندار، مدير كل حراست و روابط عمومي استانداري، مدير كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان، فرماندار بابل و جمعي از مديران استان حضور داشتنند.

این مادر والامقام چهار شهید به نامهای احمد، محمود، عباس و مهدی نجاریان را تقدیم اسلام کرده است.

مازندران در دوران دفاع مقدس و انقلاب، 10 هزار و 400 شهید تقدیم اسلام کرده است.

کد مطلب 1816523

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