به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کاظمی، سرمربی ذوب‌آهن شب گذشته و بعد از شکست مقابل مس کرمان در رختکن ذوب‌آهن از بازیکنان تیم خداحافظی کرد و اعلام کرد که دیگر در این تیم اصفهانی مربیگری نمی‌کند.

پس از این اتفاق برخی بازیکنان ذوب‌آهن از فرهاد کاظمی خواستند از تصمیم خود صرف نظر کرده و در ذوب‌آهن بماند، با این وجود او بعد از این اتفاق هم اعلام کرد که دست هیئت مدیره باشگاه ذوب‌آهن را برای تصمیم‌گیری در این زمینه باز می‌گذارد.

با این وجود مسئولان باشگاه ذوب‌آهن که فعلا نخواستند در مورد این مسئله مصاحبه کنند، اعلام کرده‌اند که استعفای سرمربی ذوب‌آهن به آنها نرسیده است.

داوود شیران،‌عضو هیئت مدیره ذوب‌آهن در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: استعفای فرهاد کاظمی هنوز به هیئت مدیره باشگاه نرسیده و فعلا در این زمینه حرفی بر زبان نمی‌آورم.

همچنین خسرو ابراهیمی، مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن هم عنوان کرد که استعفای کاظمی به دست او نرسیده و ترجیح می‌دهد در این زمینه سکوت کند.

با این حال گفته می‌شود قرار است در جلسه فردای هیئت مدیره ذوب‌آهن در مورد اتفاقات شب گذشته و شرایط ذوب‌آهن تصمیم‌گیری شده و در مورد همکاری یا عدم همکاری با سرمربی کنونی ذوب‌آهن تصمیم‌گیری شود.