داوود شیران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت تیم ذوب آهن اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت برای تیم ذوب آهن اصلا مساعد نیست و دیگر جایی برای اشتباه ندارد بنابراین همه دوستان باید کمک کنند تا مشکلات تیم ذوب آهن برطرف شود.

وی در مورد بازی ذوب آهن مقابل مس بیان داشت: ذوب آهن جمعه باخت بدی داشت و این چندمین باخت ذوب آهن در دقیقه 90 است و این موضوع باید توسط کارشناسان بررسی و دلیل این وضعیت شناسایی شود.

عضو هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن ادامه داد: در حال حاضر همه پتانسیل تیم ما این است و باید تا آخر فصل با همین پتانسیل حرکت کرده و تیم را نجات دهیم.

وی در مورد برنامه های آینده باشگاه گفت: با وجود زحمات زیاد دکتر براتی در همه زمینه ها به خصوص مشکلات مالی باشگاه ذوب آهن و وجود آقای صدر محمدی که فردی ورزشی و فوتبالی هستند، امیدوار هستیم در چند بازی باقی مانده بتوانیم تیم را از این وضعیت خارج کنیم.

شیران بیان داشت: باشگاه ذوب آهن یکی از باشگاه های بزرگ ورزشی در سطح کشور است. همه افراد از مطبوعات گرفته تا هواداران و مدیران باشگاه باید کمک کنند تا تیم ذوب آهن در لیگ باقی بماند زیرا ذوب آهن تیم استان اصفهان است.

وی در مورد برگزاری تمرینات تیم ذوب آهن در زمین تیم سپاهان گفت: هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد و از شرایط راضی هستیم. این توافقی است که بین دو تیم اصفهانی انجام شده است و اگر این دو تیم همشهری در شرایط بحرانی به هم کمک نکنند چه کسی می خواهد بحران این تیم ها را برطرف کند؟

عضو هیئت مدیره ذوب‌آهن در مورد استعفای فرهاد کاظمی اضافه کرد: فعلا استعفایی به دست ما نرسیده و ما ترجیح می‌دهیم در مورد این مسئله سکوت کنیم.