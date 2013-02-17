بیست و دومین «قصه نو» مجوز گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه داستان «چیزی را به هم نریز» نوشته رضا فکری که اولین کتاب او و بیست و دومین کتاب از مجموعه «قصه نو» انتشارات افکار است، مجوز نشر گرفته و به زودی راهی بازار نشر میشود.
این کتاب شامل 9 داستان کوتاه در حال و هوا و فضاهای متفاوت است و در عین مستقل بودن ارتباطهای معنایی هم با هم دارند و به نوعی به هم پیوسته به حساب میآیند. بعضی از داستانهای این مجموعه در فضای خدمت سربازی میگذرد و برخی هم به فضای شهرهای حاشیهای و روستایی کشیده میشود و آمیزهای است از خرافات و باورهای پوسیده.
فکری همچنین در نخستین مجموعه داستان خود به بازیهای زبانی روی آورده و سعی کرده تجربه تازهای در این عرصه از خود به جای بگذارد.
اسم بعضی از داستانهای این مجموعه عبارت است از: پُشت به باد، بُغ، نصفه و نیمه، خود معرف، بهشت برین و بالا حصار.
رضا فکری از هنرآموزان کارگاه داستاننویسی حسین سناپور است و تا امروز برخی از تک داستانها و نقدهایش در کتابها و روزنامههای مختلف چاپ شده است. او همچنین مسئولیت اجرایی دور دوم جایزه ادبی هفت اقلیم را به عهده داشته است.
اولین مجموعه داستان این نویسنده جوان در واقع بیست و دومین کتاب از مجموعه «قصه نو» انتشارات افکار است. در دوره جدید این مجموعه هفت کتاب منتشر شده است که به ترتیب از کتابهای هفدهم تا بیست و دوم به شرح زیر است:
«سوء قصد به ذات همایونی» نوشته رضا جولایی، «اقلیم گندم و گناه» نوشته خلیل جلیلیزاده، «این سفیدی برف نیست» نوشته حسن فرامرز، «تنها روی پله سوم با یک مشت عکس مضحک فوری» نوشته احسان علیرضایی، «چرا میزنی» نوشته محمدرضا گودرزی، «کابوس بارانی گنجشکها» نوشته رسول آبادیان و «چیزی را به هم نریز» نوشته رضا فکری.
کتاب فکری تازهترین کتاب از مجموعه «قصه نو» است که تاکنون مجوز گرفته و کتابهای دیگری از این مجموعه نشر افکار در ارشاد در دست بررسی است.
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