ارائه خدمات ویژه بازتوانی به زائران اربعین در موکب ۱۰۹۲

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر توکلی، در بازدید از موکب درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در عمود ۱۰۹۲ با قدردانی از تلاش همکاران بخش درمان، پشتیبانی، نیروهای دانشجویی، بسیج جامعه پزشکی و دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری اظهار کرد: فعالیت در حوزه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی فوریتی و امدادی با همکاری مجموعه‌ای از نیروهای متعهد و جهادی در حال انجام است و این هم‌افزایی در بحران‌ها، شرایط خاص و مناسبت‌های مختلف نقش‌آفرینی مؤثری داشته است.

وی با بیان اینکه افزایش هماهنگی و ارتقای کیفیت خدمات در بازدید امسال به‌وضوح مشاهده می‌شود، افزود: موقعیت این موکب در انتهای مسیر پیاده‌روی، آن را به یکی از نقاط مهم خدمت‌رسانی تبدیل کرده است؛ چرا که زائران در این بخش بیش از هر زمان دیگری به خدمات درمانی، بازتوانی و پشتیبانی نیاز دارند.

توکلی با قدردانی از حمایت مسئولان و همکاران مستقر در کشور عراق ادامه داد: این فعالیت‌ها در آغاز راه است و باید توان موکب برای روزهای آینده حفظ و تقویت شود، چرا که با افزایش سفر زائران، تعداد مراجعه‌کنندگان نیز به‌صورت روزافزون بیشتر خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در پایان ابراز امیدواری کرد: خدمات ارائه‌شده در این موکب در شأن و منزلت زائران اربعین باشد.

مهدی عرب، مدیر اجرایی ستاد اربعین دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز در این بازدید اظهار کرد: با برنامه‌ریزی انجام‌شده و همراهی همکاران، بخش مهمی از اقدامات اجرایی ستاد اربعین به نتیجه رسیده و فضا برای ارائه خدمات مناسب‌تر به زائران و پرسنل فراهم شده است.

وی با قدردانی از همراهی مسئولان و نیروهای اجرایی افزود: در این مسیر، آقای دکتر رزاق بیات به عنوان مسئول درمانگاه و آقای بردستانی در حوزه نظم‌بخشی، آماده‌سازی محیط و امور فنی زحمات زیادی متحمل شدند.

عرب گفت: در یک ماه گذشته تقریباً همه فضاها اصلاح شده است. این مجموعه به طور کامل نقاشی شد و با توجه به اینکه دانشگاه هر سال از این محل استفاده می‌کند، تصمیم بر این شد که بخشی از نواقص زیرساختی به صورت اساسی برطرف شود.

مدیر اجرایی ستاد اربعین دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه داد: در بازدیدهای انجام‌شده، مشخص شد کف درمانگاه دچار فرورفتگی جدی است و همین موضوع نیاز به مداخله فوری داشت. بر همین اساس، کف مجموعه به طور کامل اصلاح و سرامیک‌کاری شد، یک اتاق جدید ایجاد شد و فضاسازی محیط نیز تا حد امکان بهبود پیدا کرد تا هم در بخش درمان و هم در حوزه رفاه پرسنل، شرایط قابل قبول‌تری فراهم شود.

وی درباره تمهیدات رفاهی برای نیروهای مستقر نیز اظهار کرد: یکی از اولویت‌های ما، محل اسکان پرسنل بود. در این بخش، علاوه بر رسیدگی به نظافت محیط، تمام موکت‌ها شسته شد و تشک‌ها، پتوها و اقلام مورد نیاز نیز نوسازی شد. همچنین تمام ملحفه‌های مورد استفاده در این محل و نیز در کربلا به صورت نو و با کیفیت مناسب از تهران تأمین و ارسال شد.

عرب با اشاره به پشتیبانی لجستیکی ستاد اربعین گفت: همکاران ما طی حدود یک ماه گذشته درگیر انتخاب، سازماندهی و چینش نیروها بودند تا با استفاده از تجربیات سال‌های گذشته، خدمات درمانی به شکل منسجم‌تر و مؤثرتری ارائه شود. هدف این بوده که هم کیفیت خدمت‌رسانی ارتقا یابد و هم پرسنلی که در این ایام در حال خدمت هستند، رضایت بیشتری از شرایط کاری و رفاهی داشته باشند.

وی با تأکید بر اهمیت حمل‌ونقل در مأموریت‌های اربعین اظهار کرد: برای تسهیل جابه‌جایی‌ها، یک سرویس ۲۴ ساعته به صورت کامل در اختیار مجموعه قرار گرفته است تا خدمات رفت‌وآمد در مسیرهای کربلا، نجف، مسجد کوفه و مسجد سهله را پوشش دهد و در مواقع لازم پاسخگوی نیازهای عملیاتی و پشتیبانی باشد.

مدیر اجرایی ستاد اربعین دانشگاه علوم پزشکی ایران همچنین از اقدامات انجام‌شده در حوزه هویت بصری و اطلاع‌رسانی نیز یاد کرد و گفت: لوگوی مرتبط با ستاد اربعین طراحی شده و در بخش‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین در روزهای اخیر، رادیو اربعین، شبکه تهران و برخی رسانه‌های مستقر در کربلا نیز گزارش‌هایی از این مجموعه تهیه کرده‌اند.

حجت‌الاسلام محمدصادق احمدی، معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز در ادامه گفت: در کنار خدمات درمانی و پشتیبانی ستاد اربعین دانشگاه علوم پزشکی ایران، برنامه‌های فرهنگی و معرفتی نیز برای نیروهای حاضر در این مأموریت در نظر گرفته‌شده است که باهدف تقویت بُعد معنوی این سفر و جلوگیری از غفلت از مباحث دینی و معرفتی در میان خادمان زائران اجرا می‌شود.

احمدی با اشاره به اینکه نیروهای درمانی در این مسیر به‌طور مستمر درگیر خدمت‌رسانی هستند، گفت: برای آنکه این عزیزان از برنامه‌های فرهنگی و معارفی محروم نمانند، در فاصله‌های مختلف روز برنامه‌هایی همچون نماز جماعت، سخنرانی بین‌الصلاتین، مباحث معرفتی و دینی، عزاداری شبانه و ختم قرآن برای آنان تدارک دیده‌شده است.