به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه داستان «چیزی را به هم نریز» نوشته رضا فکری به عنوان بیست و دومین کتاب از مجموعه «قصه نو» انتشارات افکار، اواخر سال 91 مجوز چاپ گرفت و در سال 92 راهی بازار نشر شد.
این کتاب شامل 9 داستان کوتاه در حال و هوا و فضاهای متفاوت است و در عین مستقل بودن ارتباطهای معنایی هم باهم دارند و به نوعی به هم پیوسته به حساب میآیند. بعضی از داستانهای این مجموعه در فضای خدمت سربازی میگذرد و برخی هم به فضای شهرهای حاشیهای و روستایی کشیده میشود و آمیزهای است از خرافات و باورهای پوسیده.
این کتاب در قالب هفتمین نشست از سری نشستهای نقد «اولیها» با حضور امیرعلی نجومیان به عنوان منتقد و نویسنده اثر، در باشگاه کتاب تهران تحلیل و بررسی خواهد شد. این نشست روز شنبه 11 آبان از ساعت 17:45 در فرهنگسرای ارسباران واقع در زیر پل سیدخندان، خیابان جلفا برگزار خواهد شد.
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