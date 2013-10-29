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۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۱۸

بررسی «چیزی را به هم نریز» در جلسه نقد اولی‌ها

بررسی «چیزی را به هم نریز» در جلسه نقد اولی‌ها

مجموعه داستان «چیزی را به هم نریز» نوشته رضا فکری در یکی از جلسات نقد ادبی «اولی‌ها» مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه داستان «چیزی را به هم نریز» نوشته رضا فکری به عنوان بیست و دومین کتاب از مجموعه «قصه نو» انتشارات افکار، اواخر سال 91 مجوز چاپ گرفت و در سال 92 راهی بازار نشر شد.

این کتاب شامل 9 داستان کوتاه در حال و هوا و فضاهای متفاوت است و در عین مستقل بودن ارتباط‌های معنایی هم باهم دارند و به نوعی به هم پیوسته به حساب می‌آیند. بعضی از داستان‌های این مجموعه در فضای خدمت سربازی می‌گذرد و برخی هم به فضای شهرهای حاشیه‌ای و روستایی کشیده می‌شود و آمیزه‌ای است از خرافات و باورهای پوسیده.

این کتاب در قالب هفتمین نشست از سری نشست‌های نقد «اولی‌ها» با حضور امیرعلی نجومیان به عنوان منتقد و نویسنده اثر، در باشگاه کتاب تهران تحلیل و بررسی خواهد شد. این نشست روز شنبه 11 آبان از ساعت 17:45 در فرهنگسرای ارسباران واقع در زیر پل سیدخندان، خیابان جلفا برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2164844

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