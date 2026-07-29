احتمال شنیده شدن صدای انفجار در جنوب اصفهان

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ساعت ۹ صبح امروز تا ساعت ۱۳ بعدازظهر، تیم‌های فنی و مهندسی اقدام به اجرای سلسله انفجارهای کنترل‌شده به‌منظور بی‌خطر کردن و امحای مهمات و ادوات جنگی عمل‌نکرده باقی‌مانده از جنگ رمضان در مناطق جنوبی اصفهان، محدوده شهر بهارستان و ارتفاعات صفه کرده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه این اقدامات در ایمنی کامل و تحت نظارت دقیق تیم‌های تخصصی انجام می‌شود، افزود: به شهروندان محترم اصفهان، بهارستان و مناطق همجوار اطمینان می‌دهیم که این فرآیند کاملاً برنامه‌ریزی‌شده و طبق روال فنی در حال انجام است و صداهای انعکاس‌یافته صرفاً مربوط به عملیات تخریب و امحای این مهمات بوده و خطری منطقه را تهدید نمی‌کند.