احتمال شنیده شدن صدای انفجار در جنوب اصفهان

منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ساعت ۹ صبح امروز تا ساعت ۱۳ بعدازظهر، تیمهای فنی و مهندسی اقدام به اجرای سلسله انفجارهای کنترلشده بهمنظور بیخطر کردن و امحای مهمات و ادوات جنگی عملنکرده باقیمانده از جنگ رمضان در مناطق جنوبی اصفهان، محدوده شهر بهارستان و ارتفاعات صفه کردهاند.
وی با تأکید بر اینکه این اقدامات در ایمنی کامل و تحت نظارت دقیق تیمهای تخصصی انجام میشود، افزود: به شهروندان محترم اصفهان، بهارستان و مناطق همجوار اطمینان میدهیم که این فرآیند کاملاً برنامهریزیشده و طبق روال فنی در حال انجام است و صداهای انعکاسیافته صرفاً مربوط به عملیات تخریب و امحای این مهمات بوده و خطری منطقه را تهدید نمیکند.
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