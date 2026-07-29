به گزارش خبرنگار مهر، شرکت توزیع نیروی برق استان یزد زمان‌بندی خاموشی برق چهارشنبه، هفتم مرداد ۱۴۰۵ را منتشر کرد، براساس این برنامه، قطعی برق در گروه‌های مختلف استان به صورت نوبتی در روز هر بار به مدت ۱۲۰ دقیقه شده است.

برنامه قطع برق چهارشنبه ۷ مرداد ماه

ساعت ۹ تا ۱۱ = گروه۱و۲ ( احتمالا به علت کاهش نیاز به مدیریت بار در صبح، خاموشی در این بازه زمانی اعمال نمی‌شود)

ساعت ۱۱ تا ۱۳ = گروه۳و۴و۲۰

ساعت ۱۳ تا ۱۵ = گروه۵و۶و۲۱

ساعت ۱۵ تا ۱۷ = گروه۷و۸

ساعت ۱۷ تا ۱۹ = گروه۹و۱۰

جدول گروه‌بندی مشترکین برق استان یزد

با توجه به دستور استاندار یزد، مدیر عامل شرکت توزیع برق استان یزد نیز اعلام کرد: در شب هیچگونه خاموشی توسط استان اعمال نمی‌شود و قطع برق بیش از دو ساعت در استان نخواهیم داشت.