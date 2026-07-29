آتش پاد علیاصغر تاج آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به جزئیات مأموریتهای اطفای حریق افزود: ۱۹۸ مورد عملیات امدادی و اطفای حریق طی تیرماه سال جاری در سمنان رسیدگی شده است.
وی ادامه داد: بیشترین حوادث این بخش با ۱۷ مورد مربوط به حریق انبارهای ضایعات و خانههای مخروبه بوده و پس از آن حریق در اماکن مسکونی، تجاری و کارگاهی با ۱۳ مورد و آتشسوزی فضاهای سبز با هفت مورد قرار دارند.
تاج آبادی با بیان اینکه محبوسی در آسانسور مهمترین چالش عملیاتی تیرماه بوده است، تصریح کرد: در این مدت ۱۱۴ مأموریت به دلیل قطعی برق و گرفتار شدن افراد در آسانسور انجام شد.
وی ادامه داد: همچنین ۱۷ مأموریت مربوط به مشاهده حیوانات موذی و چهار مأموریت نیز به حوادث ناشی از تصادفات جادهای اختصاص داشت.
رئیس سازمان آتشنشانی سمنان با اشاره به عملکرد عملیاتی نیروها توضیح داد: مجموع زمان عملیات آتشنشانان در تیرماه به ۸۵ ساعت و چهار دقیقه رسید و با وجود افزایش مأموریتهای فنی، میانگین زمان رسیدن نیروها به محل حادثه چهار دقیقه و ۱۳ ثانیه ثبت شد.
تاجآبادی اضافه کرد: در مجموع ۶۶۸ آتشنشان در قالب ۲۴۳ اعزام خودرو در عملیاتهای مختلف حضور یافتند که موفق به نجات ۱۵۹ نفر از شهروندان شدند.
وی با هشدار نسبت به افزایش حوادث آسانسور، تاکید داشت: از شهروندان درخواست داریم در صورت توقف آسانسور از باز کردن در یا خروج از سقف کابین خودداری کرده و تنها با حفظ آرامش منتظر رسیدن نیروهای امدادی بمانند. همچنین مدیران و مالکان ساختمانها باید با انجام سرویسهای دورهای، کنترل برق اضطراری و بررسی وضعیت آسانسورها، از وقوع چنین حوادثی پیشگیری کنند.
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