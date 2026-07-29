دستگیری ۲نفر و کشف کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی دشتیاری

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا اسحاقی صبح چهارشنبه به خبرنگاران گفت: در پی شکایت شماری زیادی از رانندگان کامیون از چند فرد کلاهبردار و در اجرای دستور قضایی مبنی بر دستگیری افرادی به عنوان کارگزار گمرک به اتهام کلاهبرداری مبالغ بالا از رانندگان در طرح فراخوان و تردد مرزی بدون نوبت ، موضوع تحت بررسی پلیس شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود:در این راستا ماموران انتظامی دشتیاری با واکاوی ابعاد مختلف پرونده،دو نفر از اعضای اصلی این شبکه را در بازارچه مرزی دستگیر ۶قطعه سکه بهار آزادی تعدادی کارت عابر و دستگاه پوز کشف کردند.

وب با اشاره به مشارکت این افراد در کلاهبرداری هایی به میزان ۵۰میلیارد ریال با ترفند تردد بدون نوبت مرزی به رانندگان و نهایتا ارجاع این پرونده به مراجع قضایی ، بر ادامه پیگیری های پلیس برای احقاق حق مال باختگان تاکید کرد.