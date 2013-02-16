اتهامات بلغارستان بی پایه و اساس است / به رابطه با ایران و سوریه افتخار می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن نصرالله در سخنانی که به طور مستقیم از شبکه های ماهواره ای پخش می شد، به جنگ افروزیهای رژیم صهیونیستی به ویژه جنگ 33 روزه علیه لبنان اشاره و تاکید کرد ملتهای منطقه با کابوسی به نام رژیم صهیونیستی روبرو هستند که بدون هیچ دلیلی، تهدید می کند، دست به حمله می زند .



وی به طرحهای خطرناک اشغالگران برای منطقه اشاره و در عین حال تصریح کرد رژیم صهیونیستی هرگز نمی تواند با لبنان وارد جنگ شود و سران این رژیم به این مسئله واقف هستند.



دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد مقاومت لبنان در برابر هرگونه تجاوز احتمالی رژیم صهیونیستی دست و پا بسته نخواهد بود و به آن پاسخ خواهد داد.



نصرالله در خصوص دادگاه بررسی پرونده ترور رفیق الحریری نخست وزیر اسبق لبنان گفت برخی افراد، حزب الله را متهم می کنند که نمی خواهد پرونده مسیر واقعی خود را طی کند و یا اینکه ما در پی دادن رشوه به دولت برای بستن پرونده هستیم.



دبیرکل حزب الله لبنان خاطر نشان کرد این گونه شایعات صرفا برای مخدوش کردن چهره مقاومت مطرح می شود، ما اطمینان داریم که شخص نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان و کابینه وی درصدد ضربه زدن به مقاومت اسلامی لبنان نیستند، اما این کابینه، فشارهای زیادی از سوی برخی احزاب و نیز شخصیتهای داخلی و خارجی متحمل می شود.



وی افزود بر خلاف آنچه در رسانه ها گفته شده، ما اختلاف جدی با کابینه میقاتی نداریم و هیچ گاه هم، برای ورود کابینه به موضوع سلاح حزب الله که از سوی سعدالحریری مطرح شده، درصدد پرداخت رشوه بر نیامده ایم و اینگونه اتهام زنی ها در حقیقت نوعی اهانت به کابینه نجیب میقاتی است.



تاکید بر رابطه حسنه حزب الله با جریان مسیحی وابسته به میشل عون

نصرالله درباره حمایت حزب الله از میشل عون رئیس جریان ملی آزاد لبنان اظهار داشت ما با همه مسیحیان در ارتباط هستیم و در عین حال، اینکه گفته می شود قصد تسلط بر پارلمان را داریم، ادعایی بی اساس است، ما افتخار می کنیم که با همه جریانهای مسیحی، ارتباط گسترده ای داریم، آیا جریان المستقبل به رهبری سعدالحریری با سایر احزاب، ارتباط ندارد، مسلما جریان المستقبل با همه طیفهای سیاسی رابطه دارد و جلساتی هم برگزار می کند، ما هم با همپیمانان خود که از مقاومت اسلامی حمایت می کنند، بر اساس منافع ملی، در ارتباط هستیم و هیچ گاه این مسئله را پنهان نکرده ایم.



وی درباره تغییر قانون انتخابات گفت یکی از اولویتهای ما این است که لبنان، بر اساس قانون نسبیت که حق انتخاب را به اکثریت می دهد، اداره شود، زیرا آن را به نفع لبنان می دانیم و از این نظر، ما صادقانه با موضوع انتخابات برخورد می کنیم.



به گزارش مهر، نصرالله افزود میشل عون رهبر جریان ملی مسیحی لبنان، از سال 2006 میلادی در کنار مقاومت قرار گرفته است و حمایت قاطعانه خود را از مقاومت اسلامی اعلام کرده است و جنگ 33 روزه برای ما، به مثابه یک جنگ سرنوشت سازی بود و زمانی که همه در پی نابودی مقاومت بودند، میشل عون موضعی کاملا منصفانه ای در خصوص مقاومت اتخاذ کرد.



وی گفت اکنون جریان المستقبل به رهبری سعدالحریری، ما را به داشتن رابطه با جمهوری اسلامی ایران و سوریه متهم می کند، من صریحا اعلام می کنم که این نوع ارتباطات و همگرایی مایه مباهات و افتخار است، زیرا ما تلاش می کنیم به طور شفاف با مسائل سوریه برخورد کنیم، اگر چه ما با برخی احزاب در خصوص موضوع سوریه اختلاف نظر داریم.













